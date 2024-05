/C O R R E C T I O N de la source -- LGI Healthcare Solutions/





Dans le communiqué L'Université de Calgary transforme la gestion de sa formation médicale avec LGI, diffusé le 30-Avr-2024 par LGI Healthcare Solutions sur le fil de presse CNW, la compagnie avise que le contenu a été mis à jour. La copie complète et corrigée suit :

L'Université de Calgary transforme la gestion de sa formation médicale avec LGI

MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - LGI Solutions Santé, chef de file canadien en TI santé, annonce avec fierté que l'Université de Calgary a choisi sa solution LGI Éducation (MedSIS 3C) pour transformer le processus d'évaluation de ses apprenants en médecine et pour optimiser les opérations administratives à l'École de médecine Cumming.

Cette collaboration permettra à l'Université de Calgary d'adopter une gestion novatrice de l'enseignement médical grâce à une solution déployée en mode infonuagique. LGI Éducation améliore l'efficacité et la transparence des processus administratifs en intégrant de façon innovante la création des programmes d'études, les évaluations et les rapports sur une seule et même plateforme. Cette plateforme sera utilisée pour les programmes de spécialités du Collège Royal qui suivent le curriculum d'éducation médicale basé sur les compétences.



« Notre engagement constant pour l'excellence se reflète dans l'évolution continue de notre solution », explique Franco Sicilia, chef des affaires commerciales chez LGI Solutions Santé. « Les utilisateurs pourront bénéficier non seulement des plus récentes fonctionnalités, mais aussi d'une plateforme qui évolue en permanence et qui parvient ainsi à garantir une valeur durable. »

Depuis plus de 40 ans, LGI Solutions Santé se distingue par son portefeuille de solutions riches et diversifiées qui contribuent à améliorer la performance des établissements de santé, ainsi que l'expérience du personnel et des patients. L'entreprise dessert des milliers de sites au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en France.

Reconnue pour son excellence en recherche et en enseignement, l'Université de Calgary est une institution académique de premier plan au Canada. Avec plus de 1 800 membres académiques dédiés à la recherche, aux bourses et à l'enseignement, elle est pionnière en matière d'innovation académique.

L'École de médecine Cumming de l'Université de Calgary était à la recherche d'une plateforme de type « SaaS » pour gérer les évaluations de ses étudiants en médecine et pour soutenir des programmes de formation basés sur les compétences.

