Le groupe European Wellness collabore avec l'université de Heidelberg sur la publication d'un article à propos de l'antivieillissement synergique grâce à la reprogrammation spécifique des cellules sénescentes

HEIDELBERG, Allemagne, 29 avril 2023 /PRNewswire/ -- European Wellness Academy (EWA), une branche éducative du European Wellness Biomedical Group (EW Group), a collaboré avec l'université de Heidelberg sur un article de journal. Le projet de recherche, intitulé « Synergistic Anti-Ageing Through Senescent Cells Specific Reprogramming » (en français : « Antivieillissement synergique grâce à la reprogrammation spécifique des cellules sénescentes ») a été financé par EWA et a fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique réputée.

Cette méthode est privilégiée pour une reprogrammation partielle soigneusement régulée afin de réduire la probabilité de cancer et de défaillance des organes causés par la perte des caractéristiques d'origine des cellules. Cette approche a permis d'améliorer le phénotype sécrétoire associé à la sénescence (SASP), ce qui a réduit l'état inflammatoire chronique lié au vieillissement et à la sénescence secondaire dans les cellules adjacentes.

La recherche examinera la possibilité qu'une intervention sur la sénescence cellulaire puisse stimuler le processus de vieillissement et la réparation des dommages dans le but d'allonger la longévité en bonne santé et de réduire le risque de fragilité. Les limites et les défis liés à l'utilisation de ces percées ont été mis en évidence pour étudier les hypothèses et les orientations prospectives de la recherche future qui ont une importance translationnelle.

Les traitements de reprogrammation sur des cellules sénescentes ont la capacité de conserver des composants bénéfiques contrairement à l'élimination des cellules sénescentes. L'étude a également démontré que la sénescence améliore la reprogrammation, en jouant potentiellement le rôle de mécanisme d'auto-modification, de sorte que le même niveau d'expression des facteurs de reprogrammation devient plus efficace dans l'environnement sénescent. Lorsque l'environnement sénescent est atténué ou inversé, l'efficacité de la reprogrammation est réduite, ce qui permet d'éviter les dommages causés par une surinduction.

Lorsque le rajeunissement devient plus important, la reprogrammation locale perd le stimulus du SASP et s'intègre à un mécanisme d'induction régulé pour prévenir les tumeurs et la perte de fonctions cellulaires. Cette méthode devrait être appliquée aux tissus ne présentant pas de risques de causer la mort, tels que les tissus adipeux et les fascias, plutôt qu'au myocarde et aux nerfs.

La collaboration entre les deux institutions représente une avancée importante dans le domaine de la recherche anti-âge. Les résultats de l'étude constituent une base solide pour la poursuite de la recherche et du développement dans ce domaine, avec le potentiel de transformer la façon d'aborder le processus de vieillissement.

Instance académique à but non lucratif appartenant au groupe EW avec des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Grèce et en Malaisie, et organisme autorisé à délivrer des DPC qui dispose d'une aile de formation et de développement de premier ordre qui s'articule autour des modalités de pointe de la médecine bio-régénérative pour les praticiens et les chercheurs. Elle dispose de nombreuses années d'expérience clinique combinée et d'une équipe académique de base composée de médecins et de scientifiques qualifiés ayant de nombreuses affiliations et accréditations internationales.

