Le Canada obtient l'accès au marché guatémaltèque pour les produits canadiens de viande

La Financière agricole du Québec a versé plus de 18,8 millions de dollars aux producteurs de veaux d'embouche dans le cadre du paiement final de l'année d'assurance 2022 au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). À l'instar...

Agriculture et Agroalimentaire Canada Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé que le gouvernement du Canada a recouvré l'accès au marché du Guatemala des produits canadiens de...