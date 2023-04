Huawei et Shaanxi Coal Company prouvent l'efficacité de leur solution de mine intelligente « 5G + Internet industriel » leader mondial





YULIN, Chine, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- La solution de mine intelligente optimisée par la 5G et l'Internet industriel, développée conjointement par Huawei et Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. (Shaanxi Coal Company), a franchi le cap d'un an, marquant une année complète d'opérations continues. La solution a tiré parti de technologies telles que la 5G, le cloud computing et l'IA, ainsi que des applications numériques associées, pour améliorer considérablement l'efficacité de la production et la sécurité opérationnelle dans les mines de Shaanxi Coal Company. Cela constitue un argument puissant en faveur d'une mise à niveau intelligente pour l'industrie minière mondiale et fournit une référence pour l'application de l'Internet industriel dans d'autres industries.

La solution a intégré les technologies TIC à chaque étape du processus d'extraction du charbon pour éliminer les silos et permettre le partage des données. Cela prend en charge une collaboration intelligente entre l'assurance de la sécurité, la production, l'exploitation, la conservation de l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres systèmes, et a amélioré l'efficacité lors de l'exploration géologique, du creusement de tunnels, de l'exploitation minière, etc. La solution est également la première du genre à utiliser une plateforme Internet industrielle avec une architecture à trois niveaux de Shaanxi Coal Company, ses filiales minières et les mines de charbon elles-mêmes. Cette plateforme a permis une gestion et un contrôle collaboratifs, une détection intelligente et une prise de décision efficace.

Xu Jun, directeur des techniques informatiques de la division Mine de Huawei, a déclaré que Huawei avait travaillé avec la mine de charbon Hongliulin et la mine de charbon Xiaobaodang de Shaanxi Coal Company pour développer de nouvelles pratiques et applications qui répondent aux exigences spécifiques de la production de charbon. Dans ce processus, Huawei a tiré parti de l'expertise qu'elle a accumulée dans la 5G, l'IA, le cloud, le big data et d'autres technologies, ainsi que sa capacité à intégrer des ressources mondiales. Ce partenariat a créé une nouvelle référence de mines intelligentes pour l'industrie. En particulier, la solution de mine intelligente peut construire des mines virtuelles qui agissent comme les jumeaux numériques des mines physiques souterraines, générant une plus grande valeur avec les quantités massives de données minières de manière plus sûre et plus efficace.

En conséquence, la mine de charbon de Hongliulin compte désormais 18 % de travailleurs en moins travaillant sous terre. De plus, 97,7 % de ses fronts de mine prennent désormais en charge l'exploitation minière intelligente, et une gestion intelligente a été rendue possible pour le front de mine souterrain grâce à l'épissage vidéo 5G et aux appels vidéo. Plus de 2 700 ensembles d'équipements de la mine sont désormais interconnectés à l'aide de normes de données unifiées, avec 170 millions de données transmises chaque jour au lac de données. Ces données ont été utilisées pour créer plus de 100 modèles numériques. Ces données peuvent également être utilisées pour éclairer la prise de décision de production et d'exploitation et développer de nouvelles applications numériques à l'aide d'outils de développement « zéro code ».

La mine de charbon de Xiaobaodang a également utilisé la 5G et d'autres technologies pour permettre des processus, des équipements et une gestion miniers intelligents, améliorant considérablement la sécurité opérationnelle et l'efficacité de la production. La main-d'oeuvre souterraine de la mine est réduite de 42 %. Les principales installations de la mine, telles que les salles des pompes à eau souterraines et les sous-stations, ont réalisé des opérations intelligentes et sans surveillance, grâce à l'inspection des patrouilles de machines et à la collaboration par vidéo. En termes de sécurité de la production, les dispositifs de surveillance environnementale sont capables de détecter et d'émettre de manière autonome des avertissements liés à l'accumulation de gaz, aux incendies, aux inondations, aux problèmes de ventilation et aux événements géologiques, et permettent l'interconnexion des données en temps réel. Cela peut soutenir une prise de décision plus éclairée pour améliorer considérablement la gestion de la sécurité à la mine.

Xu a déclaré, « L'Internet industriel est le fondement des mines intelligentes. Huawei Mine BU s'engage à travailler avec des partenaires et des entreprises minières pour apporter la technologie numérique à chaque mine et construire plus rapidement des mines intelligentes avec l'Internet industriel. » Pour atteindre cet objectif, a-t-il expliqué, Huawei s'efforce de fournir des services numériques aux principales entreprises minières de charbon et de métaux du monde entier afin de permettre une gestion minière intelligente plus sûre et plus efficace avec moins de personnel travaillant sous terre.

