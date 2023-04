CyberCatch annonce l'engagement de consultants pour les activités de marketing et de communication à l'intention des investisseurs, et des services de développement du marché





VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, 26 avril 2023 /CNW/ -- CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») ( TSXV:CYBE ) annonce avoir conclu (i) des accords de consultation avec Market One Media Group Inc. (« Market One ») et Hybrid Financial Ltd. (« Hybrid ») pour mener des activités de marketing et de communication pour les investisseurs pour l'entreprise; et (ii) un contrat de services de tenue de marché avec Independent Trading Group (ITG), Inc. (« ITG ») pour acheter et vendre des titres de l'entreprise afin de faciliter la négociation.

Accord avec Market One

L'engagement de Market One est d'une durée de neuf (9) mois. Market One offrira des services, notamment la génération de pistes pour les investisseurs, une campagne dans les médias sociaux, des bannières publicitaires et des articles. L'entreprise versera à Market One des honoraires de 262 500 dollars canadiens, taxes comprises, pour les services fournis. L'accord de Market One est assujetti à l'approbation de la TSXV.

Market One est une agence de marketing pour les sociétés ouvertes ayant des bureaux à Vancouver et à Toronto. L'agence offre une solution média multiplateforme pour les marchés financiers. Market One n'a (i) aucune relation avec l'entreprise, autre que le fait de fournir les services en vertu de l'accord de Market One, ou (ii) aucun intérêt dans l'entreprise ou ses titres, ou le droit ou l'intention d'acquérir un tel intérêt.

Accord avec Hybrid

L'engagement d'Hybrid est pour une période initiale de douze (12) mois. Hybrid fournira des services consultatifs sur les marchés financiers, y compris des campagnes d'appels et de courriels à des professionnels qualifiés en placement. L'entreprise versera à Hybrid 90 000 dollars canadiens, taxes en sus, pour les services consultatifs sur les marchés financiers et des frais mensuels de 15 000 dollars canadiens taxes en sus pendant la période initiale, y compris tous les coûts et frais engagés par Hybrid dans le cadre de l'exécution des services. Hybrid reportera les paiements futurs des frais mensuels jusqu'à ce que l'entreprise annonce son prochain financement. Si l'entreprise n'effectue pas de financement au cours de la période initiale, Hybrid émettra une facture à la fin de la période initiale de 165 000 dollars canadiens, taxes en sus.

À l'expiration de la période initiale, le contrat de Hybrid sera automatiquement renouvelé pour des périodes successives de six (6) mois, à moins qu'un avis écrit soit donné à Hybrid par l'entreprise au moins trente (30) jours avant. Si la durée est prolongée, l'entreprise versera à Hybrid des frais mensuels de 22 500 dollars canadiens taxes en sus. L'accord d'Hybrid est assujetti à l'approbation de la TSXV.

Hybrid est une entreprise de marketing qui a des bureaux à Toronto et à Montréal. Elle offre une couverture complète des marchés canadien et américain. Hybrid crée une base de données exclusive et personnalisée adaptée à ses clients afin d'optimiser les campagnes de marketing auprès des investisseurs. Hybrid n'a (i) aucune relation avec l'entreprise autre que le fait de fournir les services en vertu de l'accord de Hybrid, ou (ii) aucun intérêt dans l'entreprise ou ses titres, ou le droit ou l'intention d'acquérir un tel intérêt.

Accord avec ITG

L'engagement d'ITG est pour une période initiale de trois (3) mois. ITG achètera et vendra des titres de l'entreprise pour faciliter la négociation, ou la liquidité, de ces titres, et présentera à la direction de l'entreprise un rapport mensuel sur les activités de négociation et les actions d'ITG. L'entreprise versera 6 000 dollars canadiens taxes en sus à ITG le premier jour ouvrable de chaque mois au cours duquel l'accord avec ITG est impayé sur la base d'une facture présentée par ITG.

À l'expiration de la période initiale, l'accord avec ITG sera automatiquement renouvelé pour des périodes subséquentes d'un (1) mois, à moins que l'une ou l'autre des parties ne fournisse un préavis écrit d'au moins trente (30) jours. L'accord d'ITG est assujetti à l'approbation de la TSXV.

ITG est un courtier membre de l'OCRCVM basé à Toronto qui se spécialise dans la tenue de marché, la provision de liquidités, l'exécution par une agence, la connectivité à très faible latence et les solutions de négociation algorithmique sur mesure. Créé en 1992, et axé sur la structure du marché, l'exécution et la négociation, ITG a mis à profit sa propre technologie exclusive pour fournir des services de liquidité et d'exécution de grande qualité à un vaste éventail d'émetteurs publics et d'investisseurs institutionnels. ITG n'a (i) aucune relation avec l'entreprise autre que le fait de fournir les services en vertu de l'accord de ITG, ou (ii) aucun intérêt dans l'entreprise ou ses titres, ou le droit ou l'intention d'acquérir un tel intérêt.

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et la mitigation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en oeuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com

