Dental Monitoring dépose une nouvelle plainte contre Get-Grin Inc. pour violation de brevet en relation avec son dispositif DM ScanBox.  

Dental Monitoring a déposé une plainte contre Get-Grin Inc. ("Get Grin") auprès de la Cour de district des États-Unis pour le district du Delaware invoquant une violation de deux de ses brevets (brevets américains n° 11.532.079 et 11.599.997 (les "Brevets en litige")), revendiquant un dispositif d'imagerie dentaire et les méthodes d'utilisation de celui-ci pour prendre des images dentaires d'un patient.

Dental Monitoring a créé DM Scanbox, un dispositif capable de scanner à distance l'arcade dentaire d'un patient. Les Brevets en litige concernent une partie centrale de cette technologie.

« Dental Monitoring a intenté cette nouvelle poursuite contre Get-Grin afin de continuer à protéger et mettre fin à la violation de sa propriété intellectuelle, qui est le résultat de plus de 9 années de travail novateur et d'investissement dans l'avancement de services et solutions dentaires à distance. En tant que PDG, je prends mes responsabilités pour protéger sérieusement les inventions de Dental Monitoring. Nous continuerons d'investir dans l'innovation et d'étendre et protéger notre propriété intellectuelle », a déclaré Philippe Salah, fondateur et PDG de Dental Monitoring.

DentalMonitoring est né de l'idée de rendre l'orthodontie plus intelligente. Doté de l'IA la plus avancée du secteur, DentalMonitoring a développé des solutions complètes, axées sur les médecins, afin d'aider les orthodontistes à progresser et à optimiser leur travail, à fournir des soins cliniques de qualité supérieure et à proposer une meilleure expérience aux patients. Qu'il s'agisse de l'engagement et de la conversion de patients potentiels, ou de la surveillance à distance de tous les types de traitements, les plateformes uniques de DentalMonitoring permettent aux orthodontistes de proposer des soins connectés, plus intelligents et plus durables. DentalMonitoring emploie plus de 400 personnes dans 18 pays et 10 bureaux, dont Paris, Austin, Londres, Sydney, Hong Kong et Tokyo.

