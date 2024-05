Ronaldo, Ronaldinho & Agüero s'en prennent à Erling Haaland, après son apparition dans Clash of Clans





Le célèbre footballeur norvégien a fait son arrivée en tant que Roi des barbares dans Clash of Clans, l'un des jeux mobile les plus célèbres au monde, avec plus de deux milliards de téléchargements.

Mais certains grands joueurs de foot n'ont pas vu les choses du même oeil, et ont publié des vidéos sur leurs réseaux ce week-end, indiquant que c'était à eux qu'aurait dû revenir le rôle principal.

HELSINKI, 18 mai 2024 /PRNewswire/ -- Les légendes du football Ronaldo, Ronaldinho et Sergio Agüero s'en sont pris gentiment à Erling Haaland, faisant part de leur frustration au sujet de la collaboration entre le célèbre attaquant et le jeu de Supercell Clash of Clans.

Le Norvégien a en effet endossé le rôle du « Roi des barbares », un personnage du célèbre jeu mobile. Mais les légendes brésiliennes et argentines ont fait comprendre que cette collaboration aurait dû leur revenir, dans la mesure où leurs personnages auraient été un choix plus judicieux.

Ronaldo, trois fois joueur de l'année en FIFA et double gagnant du Ballon d'Or a déclaré : « Je n'arrive pas à croire qu'ils aient mis Erling Haaland dans Clash of Clans. Je suis Ronaldo Ier ! Personne ne détruit les défenses comme Ronaldo Ier ! »

Ronaldinho, également joueur en Coupe du monde et détenteur d'un Ballon d'Or, a rejoint l'action : « Je sais que je ressemble déjà au sorcier dans Clash of Clans, mais je fais aussi de la magie avec mes pieds sur le terrain. »

Sergio Agüero, joueur en Premier League et légende argentine du football, s'est également exprimé : « Il fait tout comme moi, aussi bien battre des records que de jouer à des jeux. Et maintenant il est carrément dans un jeu ? C'est pas sérieux ! »

Tous les trois s'accordent à dire qu'ils auraient dû être le visage de la nouvelle campagne de Clash of Clans, qui a connu une énorme hausse de ses téléchargements juste après l'apparition du célèbre footballeur norvégien. Clash of Clans et Haaland ont récemment lancé leur nouveau partenariat avec une bande-annonce épique , dans laquelle on peut entendre une bande son originale pour Haaland.

En réponse aux commentaires, Erling Haaland a déclaré : « Tous ces mecs sont des légendes, et ils peuvent rejoindre mon clan quand ils veulent. »

