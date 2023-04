OPSENS TIENDRA UN APPEL CONFERENCE SUR LES RESULTATS FINANCIERS DU SECOND TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2023, JEUDI LE 13 AVRIL 2023





La conférence téléphonique se tiendra à 11 h HE

QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, publiera les résultats financiers de son second trimestre de l'exercice 2023, terminé le 28 février 2023, jeudi le 13 avril 2023, avant l'ouverture des marchés. La Société tiendra une conférence téléphonique le même jour à 11 h HE, pour commenter les résultats.

Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1-833-756-0865 ou 1-412-317-5754, ou peuvent l'écouter en direct sur Internet, via la section Investisseurs du site de la Société au https://opsens.com/fr/investisseurs/ ou au https://app.webinar.net/Xz9d83makB1, cinq à 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.

Une rediffusion de la conférence sera disponible dans la section Investisseurs du site de la Société au https://opsens.com/fr/investisseurs/.

Prenez note que la conférence se tiendra en anglais.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression, l'OptoWire qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 200 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, le Royaume Uni, au Japon et au Canada.

OpSens a récemment reçu l'autorisation de la FDA et de Santé Canada pour commercialiser le SavvyWire pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI). Ce fil guide unique est une solution 3 en 1 pour une implantation et un positionnement stables de la valve aortique, une mesure hémodynamique continue et précise pendant la procédure et une stimulation ventriculaire gauche fiable sans avoir recours à des dispositifs d'appoint ou d'accès veineux.

La procédure TAVI connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale, en raison du vieillissement de la population et des études récentes qui démontrent ses avantages pour un plus grand nombre de patients. Le marché mondial du TAVI est actuellement estimé à plus de 200 000 procédures et devrait atteindre 400 000 en 2027.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de mesure innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

SOURCE OpSens Inc.

Communiqué envoyé le 6 avril 2023 à 09:00 et diffusé par :