En se concentrant sur le concept GIS, ZTE annonce la 5e génération de la famille FWA au MWC 2023





En 2022, la part de marché des produits ZTE MBB et FWA s'est classée au premier rang mondial ; la part de marché des produits ZTE 5G MBB et FWA s'est classée au premier rang mondial pendant deux années consécutives.

En 2023, ZTE adhérant au concept « Green, Intelligence & Security » (Écologie, Intelligence et Sécurité), apportera la 5e génération de produits 5G FWA et la version GIS.

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de technologies de l'information et de la communication, s'est présenté au Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) de Barcelone et a organisé l'événement de lancement du FWA le premier jour pour présenter le concept de produit « Green, Intelligence & Security » (GIS) et lancer officiellement le 5G FWA Gen 5 et la version MC888 Pro GIS.

À l'heure actuelle, l'échelle des terminaux de données personnels et domestiques de ZTE n'a cessé de croître. Selon le nouveau rapport de TSR, une agence internationale de conseil professionnel, en 2022, la part de marché des produits ZTE MBB et FWA s'est classée au premier rang mondial. La part de marché des produits ZTE 5G MBB et FWA s'est classée au premier rang mondial pendant deux années consécutives, ses expéditions mondiales cumulées ont dépassé 3 millions d'unités et les produits ont été expédiés par plus de 100 transporteurs. En réponse à la nouvelle tendance de développement du FWA, ZTE a annoncé le concept de produit amélioré « Green, Intelligence and Security (GIS) ».

Début mondial du FWA Gen 5, atteignant un nouveau débit de Wi-Fi 7

ZTE 5G FWA Gen 5, le nouveau produit phare 5G FWA, prend en charge la dernière norme 3GPP R17 et l'accès par couches à la triple bande Wi-Fi 7 6 GHz/ 5 GHz/ 2,4 GHz, le débit élevé, moyen et faible des appareils avec le débit de données de pointe Wi-Fi atteignant 21 Gb/s. Avec un port Ethernet 10 Gigabit et une bande passante supérieure, il peut répondre pleinement aux scénarios plus que le travail à domicile, les jeux, la télévision et la maison intelligente.

Avec la dernière norme technologique Wi-Fi 7, le ZTE 5G FWA Gen 5 apporte de puissantes performances et prend en charge une bande passante de 320 MHz. Le Wi-Fi 7 peut mettre en oeuvre l'agrégation du débit réseau et la commutation dynamique des liaisons, offrant un accès beaucoup plus rapide, stable et fiable. En outre, l'appareil adopte la 5e génération de la technologie d'antenne intelligente, augmentant le gain d'antenne de 20 % et verrouillant le meilleur faisceau en utilisant l'IA pour réaliser la transmission à haut débit. Parallèlement, le ZTE 5G FWA Gen 5 met également à jour sa technologie de refroidissement à la version 5.0, assurant ainsi des performances stables à haut débit.

En termes de couverture du signal, le ZTE 5G FWA Gen 5 adopte la technologie d'amplification du signal, améliorant efficacement la puissance de transmission et la sensibilité du signal pour atteindre une couverture réseau au niveau des villas et au niveau 3D et améliorer les performances du signal dans toute la maison. L'appareil s'appuie également sur la nouvelle technologie par retour de maillage pour créer une solution de mise en réseau de toute la maison, permettant d'obtenir une couverture complète du signal, couvrant toutes les applications de scénario telles que le réseau domestique, la maison intelligente, le bureau et le divertissement multimédia. Le ZTE 5G FWA Gen 5 prendra en charge les protocoles Matter pour mettre en oeuvre l'application de scénario intelligent pour toute la maison. Parallèlement, il permettra également aux utilisateurs d'effectuer des opérations de déconnexion à une touche, de limitation du débit des appareils, de contrôle de l'accès au domaine, de diagnostic du réseau, d'optimisation du Wi-Fi, de redémarrage des appareils, de mise à niveau du logiciel et d'autres fonctions par le biais de la gestion à distance pour contrôler le réseau domestique en temps réel.

La version MC888 Pro GIS, une version améliorée qui met en avant l'écologie, l'intelligence et la sécurité

En outre, ZTE a également lancé la version MC888 Pro GIS au MWC 2023, un nouveau produit phare commercial 5G FWA. Fabriquée à partir de matériaux PCR, de l'ensemble des matériaux du produit à l'emballage et à l'impression, réduisant la consommation d'énergie de 10 % grâce à une variété de modes d'économie d'énergie intégrés, la nouvelle version est conçue pour offrir une solution globale écologique, à faible teneur en carbone et économe en énergie.

La version MC888 Pro GIS offre plusieurs modes de scénario intelligent et prend en charge le scénario intelligent défini par l'utilisateur. Pour garantir la sécurité du réseau aux utilisateurs, ZTE a lancé deux scénarios de sécurité spécialement destinés aux ménages et aux enfants. Grâce à un système de sécurité complet et à des laboratoires de sécurité réseau répartis dans le monde entier, ZTE s'est donné les moyens de garantir la sécurité du réseau mondial tout en protégeant entièrement la sécurité du réseau des utilisateurs.

En se basant sur sa compréhension approfondie de la technologie des terminaux Internet mobiles et du marché, ZTE prend les choses en main en proposant le concept GIS, qui est intégré dans les produits de nouvelle génération afin de renforcer la technologie 5G, caractérisée par les notions d'écologie, d'intelligence, de sécurité et d'ouverture.

