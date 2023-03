ZTE façonne l'innovation numérique avec ses produits et solutions de pointe plus efficaces et écologiques présentés lors du salon MWC 2023





ZTE dévoilera une vaste gamme de produits et de solutions de pointe plus efficaces et écologiques lors du salon MWC 2023

ZTE exposera ses récentes avancées dans les secteurs du réseau ultra-efficace, de l'expansion numérique, de l'avenir sans limites et de la vie intelligente

SHENZHEN, Chine, le 1er mars 2023 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, participera au salon Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, du 27 février au 2 mars 2023. Lors du salon MWC 2023, l'entreprise dévoilera une vaste gamme de produits et de solutions de pointe plus efficaces et écologiques, sur le thème « Shaping Digital Innovation » (façonner l'innovation numérique).

ZTE présentera plus particulièrement ses technologies de l'information et des communications (TIC). L'entreprise montrera ses récentes avancées dans les secteurs du réseau ultra-efficace, de l'expansion numérique, de l'avenir sans limites et de la vie intelligente au kiosque 3F30 du hall 3 de Fira Gran via.

Concernant la construction du réseau d'infrastructures, ZTE lancera une solution de déploiement de réseau efficace de bout en bout pour les réseaux ultra-efficaces, ce qui permettra aux opérateurs de profiter d'une connectivité verte ultra-efficace dans tous les scénarios. Grâce à la toute dernière solution polyvalente UniSite d'accès sans fil, les opérateurs pourront déployer efficacement les réseaux à technologies d'accès radio multiples et sur toute la bande, compatibles avec l'évolution 5G-Advanced, en bénéficiant d'un coût total de possession optimal. La solution Turbo Core intégrera la flexibilité logicielle et l'efficacité matérielle avec ses cartes d'accélération à vocation professionnelle qui maximiseront la valeur de chaque bit. Quant aux solutions de transport 400G à haute performance pour tous les scénarios, elles se distingueront par leur capacité doublée et la plus longue distance de transmission centrale du secteur. Enfin, l'entreprise présentera la carte PON 10G 16 ports la plus intégrée du secteur, ainsi que la première carte combo PON 50G du secteur qui permet la coexistence et l'évolution en douceur de trois générations technologiques.

Concernant l'aide apportée aux opérateurs dans le cadre de leur expansion numérique, ZTE exposera un guichet unique de services numériques grâce à l'intégration d'un service de réseau en nuage, qui permettra aux opérateurs d'explorer des marchés encore peu explorés. Dans le secteur ToB, ZTE dévoilera la plus petite technologie Mini 5GC du secteur : la station de base sans fil exclusive est dotée de la solution informatique intégrée NodeEngine, de diverses formes de passerelles industrielles, comme une passerelle vidéo et une passerelle basée sur la mise en réseau sensible au temps, ainsi que d'un produit à accès optique pour les campus. ZTE présentera une solution de « réseau privé en tant que service » caractérisée par un déploiement sur demande, une intégration de service de réseau en nuage, des performances précises et une exploitation et une maintenance faciles à mener. ZTE s'appuiera en grande partie sur les automates programmables dans le nuage, le jumeau numérique, la visionique, les robots et les véhicules à guidage automatique pour arriver à des usines entièrement connectées à la 5G, ce qui est la bonne pratique à suivre en matière de fabrication intelligente. Dans le secteur ToH, l'entreprise offrira également l'expérience ultime d'utilisation de gigabit plus dans les foyers grâce à la technologie Wi-Fi 7 et à la solution de réseau à domicile FTTR : les opérateurs pourront ainsi offrir des services novateurs à valeur ajoutée tout en élargissant leur écosystème numérique.

Concernant les économies d'énergie, ZTE présentera PowerPilot Pro Solution, qui réduit intelligemment la consommation d'énergie des réseaux jusqu'à 35 % et conserve l'énergie tout au long du processus : la solution intègre des technologies où l'énergie solaire sera exclusivement utilisée sur le site, un centre de données de nouvelle génération et un nouveau stockage intelligent de l'énergie, ce qui permettra de créer le meilleur réseau de télécommunications écologique et économe en énergie.

Concernant l'avenir sans limites, ZTE prévoit de se concentrer sur les pratiques innovantes dans l'évolution 5G-Advanced et sur les futurs réseaux optiques en présentant un certain nombre d'innovations de pointe lors du salon MWC 2023. ZTE exposera la solution RIS dynamique, le prototype sous-bande en duplex de l'industrie : cette solution intègre la communication, la détection et les technologies informatiques. Dans l'intervalle, ZTE présentera le futur réseau optique et adoptera des technologies comme la fibre creuse et le fond de panier optique 32 dimensions OXC pour réduire la latence, augmenter la performance de transmission et réduire la consommation d'énergie.

Face à la vie numérique et intelligente, ZTE présentera une gamme de produits qui peuvent être appliqués dans de multiples scénarios, notamment les sports et la santé, le divertissement audio et vidéo, les affaires et les voyages ou la maison et l'éducation : ZTE Axon, ZTE Blade, la série complète de produits électroniques grand public Nubia, ainsi qu'un ensemble complet de solutions mobiles à large bande (MBB), d'accès fixe sans fil (AFSF) et de l'Internet des objets (IdO). ZTE exposera également plusieurs innovations impressionnantes, comme la première tablette 3D sans lunettes alimentée par l'IA, ainsi que des lunettes de réalité augmentée offrant des expériences audiovisuelles exceptionnelles. En tant que l'un des grands fournisseurs mondiaux de terminaux mobiles à large bande 5G, ZTE lancera également la cinquième génération de produits 5G AFSF et GIS (écologie, intelligence et sécurité) lors du MWC 2023.

En tant que programme partenaire du MWC 2023, ZTE organisera un forum mondial sur l'innovation industrielle ayant pour thème « Shaping Digital Innovation » (façonner l'innovation numérique) lors de l'événement. Des leaders de l'industrie mondiale des TIC, des pionniers de secteurs verticaux connexes, des experts de sociétés de conseil et d'autres écopartenaires seront invités à débattre de plusieurs sujets d'actualité dans le cadre de ce forum. Il sera notamment question des tendances de développement des futurs réseaux et des solutions possibles pour accroître davantage la productivité de l'intelligence numérique. Le salon MWC 2023 proposera également des événements organisés par ZTE Mobile Devices qui mettront en valeur les produits 5G AFSF et une nouvelle gamme de terminaux novateurs.

Au cours du salon MWC 2023, ZTE organisera aussi une série d'événements de lancement aux côtés de China Telecom, de China Unicom et d'un certain nombre d'opérateurs mondiaux en télécommunications. ZTE participera aussi à cinq forums thématiques organisés par GSMA, au cours desquels la société partagera ses connaissances et présentera des cas pratiques avec des opérateurs mondiaux, des partenaires de l'industrie et des leaders d'opinion sur plusieurs sujets très importants pour l'industrie, comme la fabrication intelligente, le développement durable et le métavers, dans le but d'aider les clients à créer de nouvelles valeurs pour l'industrie.

En parallèle, ZTE diffusera les événements du MWC 2023 en direct sur un site Web créé à cette fin afin de donner aux clients du monde entier un aperçu des temps forts du salon sans quitter leur domicile. Xu Ziyang, chef de la direction de ZTE, et plusieurs membres de l'équipe de direction utiliseront également ce site Web pour communiquer les dernières informations sur l'ère de l'intelligence numérique : ils évoqueront notamment la volonté de l'entreprise de proposer conjointement de nouvelles valeurs et de stimuler une nouvelle croissance de l'intelligence numérique dans le contexte de la transformation numérique accélérée. L'objectif est d'y parvenir en approfondissant les partenariats avec les clients et partenaires mondiaux, tout en faisant progresser l'intelligence numérique et en réduisant l'empreinte carbone.

Pour en savoir plus, rendez-vous au kiosque de ZTE (3F30, hall 3, Fira Gran Via) au salon Mobile World Congress 2023, ou consultez le site Web https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc23.html

