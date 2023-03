Supermicro accélère un large éventail de charges de travail informatiques grâce à de nouveaux produits puissants équipés de processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 4e génération





L'informatique d'intelligence artificielle de pointe à la périphérie est au coeur de la technologie de réseau distribué de nouvelle génération, avec une amélioration des performances pouvant être multipliée par 30 pour les applications d'inférence

SAN JOSÉ, Californie et BARCELONE, Espagne, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ : SMCI), fournisseur de solutions informatiques totales pour le cloud, l'IA/Autoapprentissage, le stockage et le 5G/Edge, présentera sa dernière génération de systèmes qui accélèrent les charges de travail pour l'ensemble du secteur des télécommunications, plus précisément à la périphérie du réseau. Ces systèmes font partie de la nouvelle gamme de produits Supermicro basés sur Intel ; les systèmes meilleurs, plus rapides et plus écologiques basés sur les tout nouveaux processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération (anciennement Sapphire Rapids) qui offrent jusqu'à 60 % de meilleures performances optimisées pour les charges de travail. Du point de vue des performances, ces nouveaux systèmes affichent une accélération de l'inférence IA jusqu'à 30 fois sur les grands modèles pour les charges de travail d'IA et de périphérie grâce aux GPU NVIDIA H100. De plus, les systèmes Supermicro prendront en charge la nouvelle série Intel® Data Center GPU Max (anciennement Ponte Vecchio) sur un large éventail de serveurs. La série Intel Data Center GPU Max contient jusqu'à 128 coeurs Xe-HPC et accélèrera une gamme de charges de travail liées à l'IA, au HPC et à la visualisation. Les systèmes d'IA Supermicro X13 prendront en charge les accélérateurs et les unités de processeur graphique intégrées de nouvelle génération (jusqu'à 700 W) d'Intel, de NVIDIA et d'autres.

La vaste gamme de familles de produits Supermicro est déployée dans un large éventail de secteurs pour accélérer les charges de travail et permettre de prendre des décisions plus rapides et plus précises. Avec l'ajout de serveurs spécialement conçus pour les charges de travail en réseau, tels que les déploiements de RAN ouvert et la 5G privée, la technologie vRAN Boost des processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération réduit la consommation d'énergie tout en améliorant les performances. Supermicro continue de proposer une large gamme de serveurs écologiques pour des charges de travail allant de la périphérie au centre de données.

« Supermicro continue d'innover et de concevoir des solutions optimisées pour les applications dans l'ensemble du secteur informatique », déclare Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « À la périphérie du réseau, nous innovons rapidement avec la récente annonce d'une famille complète de serveurs optimisés pour les déploiements qui nécessitent une puissance de calcul importante. Les serveurs de périphérie et Hyper-E sont basés sur les derniers CPU Intel Sapphire Rapids qui comptent jusqu'à 60 coeurs par CPU, relevant ainsi les défis de la périphérie du réseau en plus de nos solutions à l'échelle du rack pour le traitement back-end. L'architecture Building Block Solutions® nous permet d'être les premiers à commercialiser les serveurs les plus avancés, de la périphérie au centre de données, répondant ainsi à un large éventail de besoins des clients. »

Les serveurs Supermicro sont utilisés pour des charges de travail exigeantes dans l'ensemble du secteur informatique, notamment les charges de travail 5G dans le coeur, jusqu'à la périphérie du réseau, et l'accélération de l'IA pour l'optimisation du réseau et les applications IdO et 5G.

L'architecture thermique avancée et le débit d'air optimisé des systèmes Supermicro X13 leur permettent de fonctionner dans des environnements à haute température ambiante allant jusqu'à 40 °C (104 °F) avec un refroidissement à l'air libre, une réduction des coûts d'infrastructure liés au refroidissement et les coûts d'exploitation. Des options de refroidissement liquide sont également disponibles pour de nombreux systèmes X13 et peuvent réduire les coûts d'exploitation jusqu'à 40 % par rapport à la climatisation standard. En outre, l'architecture économe en ressources de Supermicro pour les systèmes à noeuds multiples utilise le refroidissement et la puissance partagés pour réduire la consommation d'énergie et l'utilisation de matières premières, réduisant à la fois le coût total de possession et le coût total pour l'environnement.

Par ailleurs, la conception en interne des alimentations de niveau Titanium garantit une meilleure efficacité opérationnelle. Par conséquent, le PUE (Power Usage Effectiveness, indicateur d'efficacité énergétique) d'un datacenter peut être réduit de façon réaliste, passant d'une moyenne industrielle de 1,60 à 1,05.

La gamme de serveurs Supermicro X13, associée aux dernières technologies GPU, telles que les GPU NVIDIA H100, A30 et A10, ou la série Intel® Data Center GPU Flex ou Max, accélère le traitement des données à la périphérie, là où une latence extrêmement faible activée par la 5G est essentielle. Le serveur GPU universel 4U ou 5U de Supermicro équipé de GPU NVIDIA H100 est idéal pour les environnements de centres de données nécessitant d'importantes performances en matière d'IA à la périphérie. Il devient une technologie cruciale pour de nombreuses industries et solutions intelligentes. Grâce aux dernières technologies d'IA, les décisions peuvent être prises plus près de l'endroit où les données sont constamment générées, ce qui réduit le trafic réseau et améliore l'expérience client. En outre, la gamme de serveurs de périphérie de Supermicro, notamment le SYS-211E et le serveur Hyper-E SYS-221HE de Supermicro est idéale pour les déploiements en périphérie, là où les conditions environnementales nécessitent des serveurs compacts mais très performants. Lorsque de grandes quantités de données doivent être collectées et analysées, le système de stockage Supermicro Petabyte contenant jusqu'à 16 disques E3.S NVMe est également disponible.

Supermicro présentera plusieurs solutions au salon MWC de Barcelone, en Espagne, du 27 février au 2 mars 2023, dans le hall 5, stand 5D66 . Supermicro travaille en étroite collaboration avec Intel et Capgemini pour présenter les gains de performance réels du RAN ouvert grâce à la technologie Intel vRAN Boost. En outre, Supermicro présentera une large gamme de serveurs et de produits périphériques au stand Rakuten Symphony.

Supermicro présentera, en collaboration avec des fournisseurs de pointe, les solutions suivantes :

UST ? Application de la technologie de vision automatique pour assurer un paiement sans heurts

Sodaclick ? Interaction à commande vocale dans les espaces intelligents

VSBLTY ? Vision numérique / Sécurité et analyse des espaces intelligents

TPour en savoir plus sur la participation de Supermicro au MWC 2023, veuillez visiter le Hall 5, Stand 5D66 de Supermicro . Les participants intéressés peuvent planifier des rencontres avec les dirigeants de Supermicro et regarder la table ronde qu'organise Supermicro le 28 février sur les tendances du marché 5G/IdO.

