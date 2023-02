3 ans pour la 5G = 5 ans pour la 4G, les opérateurs couronnés de succès après le 1er volet de déploiement de la 5G





BARCELONE, Espagne, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a organisé le sommet du succès commercial de la 5G lors du Mobile World Congress (MWC) de cette année. Peng Song, président de la stratégie et du marketing TIC de Huawei, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Les différentes façons de monétiser la 5G, accélérer le succès commercial de la 5G ». Dans son discours, il a noté que les accomplissements de la 5G au cours de ses trois premières années sont équivalents à ceux de la 4G au cours de ses cinq premières années, et que les principaux opérateurs célèbrent déjà le succès du premier volet de développement de la 5G qui a instillé un sentiment de certitude et de confiance dans le secteur. Ainsi, le succès de la 5G se poursuivra si sa valeur peut être davantage exploitée dans les secteurs ToC, ToH et ToB.

Au cours de son discours, M. Peng a souligné que le taux de pénétration mondial des utilisateurs de la 5G au cours de ses trois premières années équivalait à celui de la 4G au cours de ses cinq premières années. Les opérateurs affichant un taux de pénétration d'utilisateurs de la 5G supérieur à 20 % au cours du premier volet de déploiement ont connu une croissance significative de leurs revenus issus de la téléphonie mobile. En parallèle, les appareils, le contenu, l'expérience et les modèles commerciaux se diversifient à mesure que les opérateurs et les partenaires adoptent la 5G. C'est la preuve que le marché passe d'une prise de décision basée sur les risques à une prise de décision basée sur les revenus afin de garantir encore plus le succès de l'entreprise. Huawei a constaté que la clé du succès réside dans la migration rapide des utilisateurs et du trafic 5G : si un opérateur faisait migrer 30 % du trafic vers la 5G eMBB en trois ans, il lui faudrait moins de quatre ans pour constater un retour sur investissement. Cette période serait encore plus courte si l'opérateur déployait également des services FWA et ToB.

ToC : la différenciation de l'expérience est un nouveau paradigme de la monétisation des réseaux

Les réseaux 5G ont recours à des moyens puissants pour offrir une expérience différenciée aux différents utilisateurs. Par exemple, les opérateurs peuvent fournir des débits binaires garantis en liaison descendante pour les utilisateurs VIP et une bonne expérience pour les services en liaison montante. En Chine, les opérateurs ont déjà commencé à explorer ce nouveau paradigme.

ToH : la 5G FWA est un véritable service haut débit domestique très rapide avec une expérience similaire à celle de la fibre optique

À la fin de 2022, 95 opérateurs avaient lancé commercialement des services 5G FWA pour plus de 10 millions d'utilisateurs domestiques. Grâce à son déploiement rapide, son expérience de qualité, son faible coût et son efficacité énergétique élevée, la 5G FWA fait disparaître les anciennes lignes de cuivre sur les marchés développés et permet l'accès au haut débit à domicile sur les marchés émergents. Les opérateurs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ont fait état de résultats exceptionnels.

ToB : les réseaux privés 5G sont essentiels pour explorer la stratégie numérique « océan bleu » des entreprises

M. Peng est convaincu que les opérateurs peuvent établir des connexions de services étendues avec les entreprises par le biais des réseaux privés 5G, ce qui permet de créer un marché de la transformation numérique des entreprises trois à dix fois plus important que le marché des réseaux privés eux-mêmes. Cela stimulera également les ventes de services cloud, de centres de données, de F5G et d'autres services à valeur ajoutée. Le marché actuel des réseaux privés 5G ToB hors de Chine se développe rapidement. Rien qu'en 2022, le nombre total de réseaux construits a doublé. Ce potentiel futur est encore plus important.

M. Peng a conclu son discours en ajoutant que la 5G ne représente pas seulement une valeur économique pour les opérateurs, mais aussi une énorme valeur sociale. Huawei appelle les opérateurs mondiaux et les partenaires industriels à se joindre à son plan commercial GUIDE et à libérer davantage le potentiel des réseaux 5G de « 5 bon à 5 excellent » (« 5Good to 5Great »).

Données à l'appui : selon les dernières statistiques de la GSMA et de la GSA, en décembre 2022, plus de 240 réseaux 5G avaient été lancés commercialement dans le monde, plus de 1 700 types différents de terminaux 5G avaient été commercialisés, et le nombre d'utilisateurs de la 5G avait dépassé le milliard. En outre, l'ARPU des 20 premiers opérateurs mondiaux avait augmenté de 10 %, soit 1 % de plus que la base de référence mondiale.

