MWC 2023 de Barcelone : Huawei affirme que la coopération entre les industries est nécessaire pour accélérer la prospérité de la 5G

BARCELONE, Espagne, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Li Peng, président de Huawei Carrier BG, a prononcé aujourd'hui un discours liminaire lors du MWC Barcelona 2023, portant notamment sur la réimagination de l'activité 5G, le renforcement de la couverture 5G et la réinvention des technologies 5G. Dans son discours, Li a partagé son point de vue sur l'expérience utilisateur et le développement récent de la 5G. Il a déclaré que les industries devaient travailler ensemble pour accélérer la prospérité de la 5G.

Accélérer la prospérité de la 5G grâce à une innovation permanente

La 5G s'est développée rapidement depuis sa mise sur le marché il y a trois ans. À la fin de l'année 2022, plus d'un milliard d'utilisateurs de la 5G avaient pu regarder de grands événements sportifs internationaux en haute définition, et plus de 10 millions de foyers avaient accès au haut débit 5G. « Il n'aura fallu que trois ans à la 5G pour réaliser les progrès réalisés par la 4G en cinq ans. De ce point de vue, la 5G est déjà une réussite », a déclaré Li.

Cependant, la couverture 5G reste inégale entre les différentes régions et pays. Certains consommateurs espèrent une meilleure expérience 5G, tandis que la numérisation de l'industrie exige davantage de la 5G. Selon Li, « pour que la 5G remporte un succès encore plus grand, l'industrie doit réimaginer l'activité 5G, renforcer la couverture 5G et réinventer les technologies 5G ».

Réimaginer les activités liées à la 5G pour favoriser une innovation centrée sur l'expérience

La véritable valeur de la 5G est ancrée dans le désir naturel des utilisateurs de bénéficier de meilleures expériences. Une étude récente a révélé que la dopamine produite par le cerveau humain lors du visionnage d'une vidéo HD de trois minutes est égale à la quantité produite lors d'une course à pied de 30 minutes.

Au fur et à mesure que les capacités du réseau 5G s'améliorent, les utilisateurs peuvent regarder des vidéos en plus haute définition et depuis plus de points de vue, ce qui crée une nouvelle norme pour les expériences de nouvelle génération. 70 % des utilisateurs sont déjà prêts à payer pour de meilleures expériences 5G. Cela signifie que les opérateurs peuvent adopter le modèle NaaS (Network-as-a-Service) pour favoriser un écosystème d'applications et de contenus 5G plus riche.

Grâce à des capacités de réseau renforcées, les opérateurs seront également en mesure de développer davantage les marchés des particuliers et des PME. Il y a encore 200 millions de lignes haut débit en cuivre qui ont un besoin urgent de mise à niveau dans le monde et plus de 60 millions de PME veulent avoir accès à des services de lignes en location. Un opérateur européen a déjà obtenu un NPS (Net Promoter Score) de plus de 90 % et augmenté son revenu moyen par client de plus de 60 % en fournissant des services 5G FWA.

Renforcer la couverture 5G pour offrir de meilleures expériences à un plus grand nombre d'utilisateurs

Grâce à une couverture 5G plus étendue, les opérateurs peuvent mieux monétiser l'expérience. En témoignent les 20 premiers opérateurs mondiaux en matière de déploiement de réseaux 5G, qui ont enregistré l'an dernier une croissance de leur revenu moyen par client et des revenus nettement supérieure à la moyenne mondiale.

Les opérateurs mondiaux réfléchissent davantage à la manière d'étendre la couverture 5G de l'extérieur vers l'intérieur et des zones urbaines aux zones suburbaines et rurales. En augmentant la couverture des stations de base 5G et en permettant aux signaux 5G de traverser davantage de murs et de bâtiments, davantage d'utilisateurs pourront profiter d'expériences de meilleure qualité.

Réinventer les technologies 5G pour réaliser de nouvelles prouesses en matière de capacité et de couverture réseau

L'innovation dans les équipements des stations de base 5G serait également nécessaire pour fournir une couverture plus étendue. Dans cette optique, Huawei a lancé en 2022 MetaAAU, son AAU de troisième génération pour les stations de base 5G. Par rapport à son homologue de la génération précédente, MetaAAU offre une capacité et une couverture environ 30 % supérieures, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les opérateurs qui recherchent une couverture 5G plus étendue.

Cette année, Huawei a également lancé le Meta BladeAAU, permettant le déploiement simple de réseaux 2G, 3G, 4G et 5G sur un seul poteau.

De la 5G à la 5.5G : des capacités décuplées pour des opportunités multipliées par 100

Concernant l'avenir, les principaux opérateurs travaillent désormais en étroite collaboration avec le 3GPP pour faire progresser la norme 5G et faire le saut vers la 5.5G.

La 5.5G sera une extension de la 5G, mais sera plus rapide, plus automatisée et plus intelligente que la 5G. Elle prendra également en charge davantage de bandes de fréquences.

La 5.5G offrira des capacités réseau 10 fois supérieures, ce qui se traduira par des opportunités 100 fois plus nombreuses. Le visionnage libre, la cloudification des entreprises, les réseaux privés mobiles, l'IoT passif et la détection et la communication intégrées se développeront tous rapidement grâce à ces avancées de la 5G.

À la fin de son discours, Li a souligné que tous les partenaires industriels devront travailler ensemble et innover sans relâche pour accélérer ce grand bond en avant vers la prospérité de la 5G.

Le MWC 2023 de Barcelone se déroule du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses produits et solutions sur le stand 1H50 du Fira Gran Via - Hall 1. Avec les opérateurs mondiaux, les professionnels de l'industrie et les leaders d'opinion, nous plongeons dans des sujets tels que le succès commercial de la 5G, les opportunités de la 5.5G, le développement vert, la transformation numérique, et notre vision de l'utilisation du plan commercial GUIDE pour jeter les bases de la 5.5G et tirer parti du succès de la 5G pour une prospérité encore plus grande. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2010693/Li_Peng_President_Carrier_BG_Huawei_delivers_a_keynote_speech.jpg

