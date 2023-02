ZTE et ses partenaires remportent le « 5G Energy Challenge Award » de la GSMA





Le prix permet au secteur de reconnaître la « 5G+Smart Mine » construite conjointement par la mine de charbon et les TIC

Il célèbre la pratique réussie de la première technologie de fusion de la bande 700 MHz et de la bande 2,6 GHz de la 5G dans le domaine du charbon en Chine

BARCELONE, Espagne, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un fournisseur mondial de premier plan de solutions de technologies de l'information et de la communication, a annoncé aujourd'hui que la société, ainsi que ses partenaires, plus précisément le charbon Dahaize de China Coal Group Shaanxi Company, China Coal Technology&Engineering Group, China Coal Information Technology (Pékin), China Mobile et China Broadnet, ont été récompensés par le « 5G Energy Challenge Award » de la GSMA 2023 pour leurs efforts conjoints dans le cadre du projet « Réseaux 5G à double fréquence pour une exploitation minière du charbon plus intelligente ».

Ce prix prouve que la « 5G+Smart Mine », construite conjointement par les mines de charbon et les TIC, a été reconnue par le secteur.

Actuellement, bien que la transformation intelligente de la mine de charbon soit devenue le consensus de l'industrie, des facteurs négatifs tels que le risque élevé pour le personnel souterrain, la capacité insuffisante de transmission de données dans la production, la complexité des systèmes de production et de gestion ainsi que la difficulté d'intégration des entreprises constituent toujours une grande menace pour l'industrie, ce qui rend difficile la promotion du mode de construction actuel du « réseau privé 5G 1.0 ».

La mine de charbon de Dahaize, qui fait partie du premier groupe de mines de démonstration intelligentes en Chine, est dotée d'un réseau intégré 5G 700 MHz et 2,6 GHz, de stations de base originales à sécurité intrinsèque et d'une nouvelle architecture de réseau en cloud. Elle a considérablement amélioré la couverture des stations de base tout en garantissant une large bande passante. Il résout le problème de la répartition souterraine des mines de charbon, évite la présence de câbles optiques sur le front de taille, réduit efficacement le coût de construction du réseau et favorise le développement intelligent de la mine de charbon de Dahaize, se débarrassant ainsi de l'image « amère, sale et fatiguée » de l'industrie du charbon.

Le succès du projet « Réseaux 5G à double fréquence pour une exploitation minière du charbon plus intelligente » marque la mise en pratique réussie de la première technologie de fusion de la bande 700 MHz et de la bande 2,6 GHz de la 5G dans le domaine du charbon en Chine, et il jette également les bases d'un développement approfondi des applications interactives virtuelles « 5G+ », des groupes de robots, de la conduite sans pilote, des équipements vestimentaires intelligents, de l'inspection intelligente des patrouilles, de l'exploitation minière globale intelligente, du creusement intelligent de tunnels et d'autres applications dans les mines de charbon.

À l'avenir, ZTE, en partenariat avec ses partenaires industriels, restera engagé dans la promotion de l'intégration de la nouvelle infrastructure 5G et de la quatrième industrialisation, dans l'espoir de fournir un soutien à la transformation et au développement numériques.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le stand de ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) au Mobile World Congress 2023, ou explorez le site : https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc23.html

