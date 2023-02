Hotel Star, China Mobile et ZTE remportent le prix « 5G Smart Production Challenge Award » décerné par la GSMA





BARCELONE, Espagne, 28 février 2023 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, Hotel Star et China Mobile ont reçu le prix « 5G Smart Production Challenge Award » lors du Défi de l'industrie 5G 2023 décerné par la GSMA pour leur projet « 5G Enables Digital Transformation of Manufacturing »(la 5G favorise la transformation numérique de la fabrication).

Les prix 5G de la GSMA figurent parmi les prix les plus prestigieux de l'industrie des télécommunications. Cette distinction reconnaît les réalisations et les contributions de ZTE dans le secteur des télécommunications et confirme comment ZTE a fait beaucoup pour aider davantage d'industries verticales à profiter des technologies 5G privées de pointe.

Les PME (petites et moyennes entreprises) représentent la grande majorité, en termes de nombre d'entreprises, d'industries verticales comme la fabrication, et elles ne sont pas moins enthousiastes à l'idée de moderniser leurs entreprises au moyen de technologies de réseau mobile. Cependant, les défis auxquels sont confrontées ces PME sont souvent beaucoup plus grands que ceux des grandes entreprises, en raison de l'ampleur défavorable de l'économie liée à l'infrastructure, aux ressources humaines et au budget. Cela a toujours été l'un de leurs plus gros obstacles à surmonter avant de pouvoir profiter d'entreprises plus productives et plus efficaces.

ZTE et China Mobile, appuyés par des innovations technologiques, se sont engagés à résoudre ces problèmes avec leurs clients et partenaires. Bai Gang, vice-président de ZTE, a déclaré ce qui suit : « Amener la technologie 5G à la fabrication intelligente a toujours été l'un de nos objectifs pour aider les industries verticales. Il est particulièrement difficile pour les PME de se doter d'une technologie 5G puissante et durable, et nous sommes très heureux de constater que les innovations privées 5G basées sur NodeEngine sont vraiment utiles. Elles permettent aux entreprises d'intégrer et de numériser leur production de base grâce à la technologie privée 5G très performante et facile à utiliser. »

« Les capacités informatiques de pointe, intégrées directement à la station de base 5G existante, sont l'une des innovations qui s'attaquent aux principaux défis de la transformation numérique des PME, en ce sens qu'elle offre une infrastructure indispensable pour des applications telles que la visionique et les véhicules à guidage automatique avec la plus petite empreinte réseau possible, une capacité flexible et une intégration facile à utiliser avec les applications et systèmes existants de l'entreprise », a ajouté Bai Gang.

Deng Wei, directeur du service des technologies de communication sans fil et des terminaux du China Mobile Research Institute, a déclaré : « China Mobile construit activement un nouveau système de service d'information de "connexion + puissance de traitement + capacité", innove une solution de réseau privé 5G intelligente et simplifiée. China Mobile s'appuie sur des stations de base en nuage industrielles intelligentes, le déploiement agile de services infonuagiques, de réseau et industriels permettant la coordination intelligente du réseau et des services. La durée de la mise en service du réseau privé et du déploiement du service peut être réduite à l'heure, et la latence du service peut être stabilisée à 10 ms, ce qui facilite le développement numérique industriel. À l'avenir, China Mobile continuera de travailler avec ses partenaires pour renforcer les capacités des stations de base en nuage industrielles intelligentes, élargir la portée des scénarios d'application et réaliser l'intégration approfondie et l'application à grande échelle de l'industrie 5G+. »

Les efforts et les réalisations conjoints de ZTE, China Mobile et Hotel Star ne sont que l'un des nombreux exemples de réussite de ZTE et de China Mobile dans l'ensemble des industries. À l'avenir, les trois parties demeureront déterminées à innover en matière de technologies privées de 5G et à les intégrer à un plus grand nombre d'entreprises et d'industries afin d'assurer un meilleur avenir numérique pour tous.

