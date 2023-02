MWC 2023 : Huawei Enterprise BG présentera des produits et solutions innovants pour un monde plus intelligent et connecté





BARCELONE, Espagne, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Huawei Enterprise BG, qui poursuit la mission de diriger la construction d'infrastructures numériques et de créer de la valeur pour l'industrie, présente des produits et des solutions novateurs au Mobile World Congress (MWC) 2023. Le BG travaillera avec plus de 2 500 clients, partenaires et leaders d'opinion de l'industrie mondiale pour innover et partager des expériences dans la transformation numérique afin d'ouvrir de nouvelles possibilités et de construire un monde intelligent avec les technologies numériques, créant plus de valeur commerciale.

Huawei Enterprise BG est fortement engagée dans la transformation numérique de l'industrie, l'innovation des infrastructures numériques et les écosystèmes partenaires. Pendant l'exposition, l'entreprise présentera des produits vedettes et des solutions de premier plan pour les marchés gouvernementaux et d'entreprise. Chaque solution exposée est adaptée soigneusement à son scénario spécifique. En parallèle, Huawei tiendra également le 5e sommet sur la transformation numérique de l'industrie.

Développer des solutions pour plus de 30 scénarios dans 10 industries et libérer la productivité numérique

Huawei a travaillé avec des partenaires pour développer des solutions innovantes basées sur des scénarios industriels qui mettent en évidence les idées et les efforts d'innovation de Huawei dans les technologies numériques, des solutions qui aident les clients à passer au numérique.

En termes de services publics, Huawei va lancer la solution Smart Classroom 2.0, un nouvel exemple d'informatisation pour l'éducation.

En ce qui concerne le secteur financier, Huawei lancera la Solution Humaine Numérique Financière pour accélérer l'innovation technologique et l'application dans six domaines, aidant les clients financiers à répondre aux changements et à améliorer la productivité.

En réponse aux défis rencontrés par le futur système d'énergie électrique, Huawei libérera la distribution d'énergie IoT et proposera des solutions d'inspection intelligente des sous-stations, un réseau de campus sans fil et des solutions de réseaux éoliens intelligents pour soutenir la transformation numérique des entreprises d'électricité.

Pour résoudre les problèmes liés à la couverture du réseau dans les zones minières, Huawei a travaillé avec ses clients pour lancer le premier projet de mine de diamants intelligente orientée 5G au monde.

Innovation en matière d'infrastructures numériques : Établir une solide base de réseau pour les datacenters de l'avenir

Datacom : Huawei vise à construire des réseaux simplifiés avec une expérience utilisateur ultime pour les services administratifs, la production et la transformation numériques. Huawei lancera 10 produits phares et mettra à niveau trois solutions :

Lancez le nouveau commutateur principal CloudEngine S16700 et le premier Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T de classe entreprise.

Lancez CloudEngine série 16800-X, le premier commutateur de datacenter avec une puissance de calcul diversifiée.

Mettez à niveau le réseau CloudCampus 3.0.

Mettez à niveau la solution réseau de datacenter Easy CloudFabric pour prendre l'initiative et parvenir à développer la conduite autonome L3.5+.

Mettez à niveau la solution réseau CloudWAN 3.0. La nouvelle solution à architecture simple à trois couches redéfinit le réseau Cloud Wide Area pour une expérience d'interconnexion ultime.

Industrie optique : Huawei lancera les produits et solutions suivants pour l'industrie optique :

Le premier produit 50G PON de l'industrie à construire un réseau de campus de nouvelle génération pour le Wi-Fi 7.

l'industrie à construire un réseau de campus de nouvelle génération pour le Wi-Fi 7. La première solution de réseau optique industriel sans perte de l'industrie pour un réseau de communication sûr et fiable.

Le premier portefeuille de produits OSU de bout en bout de l'industrie pour une base de communication optique industrielle robuste et fiable.

Stockage : Huawei lancera OceanStor Dorado 2000 et OceanProtect X3000, les premiers portefeuilles de stockage d'entrée de gamme basés sur une architecture active, pour les PME, leur permettant de profiter d'un stockage simple et d'une livraison rapide.

Portefeuille de produits : Huawei publiera également des portefeuilles de produits novateurs, notamment :

La première solution de prévention des rançons multicouches pour les datacenters avec « collaboration réseau-stockage ». La solution intègre deux lignes de défense et six niveaux de protection pour protéger les données.

La première solution centralisée de portefeuille de produits de reprise après sinistre de l'industrie pour les datacenters avec « collaboration stockage-optique », qui assure zéro perturbation et une reprise en douceur pour les services critiques.

Écosystème de partenaires : Réunir et former des partenaires pour bâtir ensemble un écosystème de partenaires durables

Huawei et ses partenaires augmenteront leurs investissements dans le développement, l'habilitation, le marketing et plus encore, afin d'attirer des partenaires plus compétents et de soutenir le succès numérique des clients. Au cours de l'exposition, Huawei publiera le modèle commercial des talents « Three Trees », qui vise à former des spécialistes des TIC innovants et orientés vers les applications en construisant des écosystèmes de talents solides pour les enseignants et les étudiants, en vue de favoriser l'éducation tout au long de la vie et d'accompagner les professionnels de l'industrie.

À l'avenir, Huawei continuera de diriger l'innovation en matière d'infrastructure numérique, de s'adapter à des scénarios changeants, de collaborer avec des partenaires pour faciliter la transformation numérique dans diverses industries, et d'aider les petites et moyennes entreprises à passer au numérique et à créer plus de valeur commerciale.

