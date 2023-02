Groupe Boisaco annonce la création d'un Fonds de promotion du développement durable





SACRÉ-COEUR, QC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Groupe Boisaco, intervenant forestier majeur dans son milieu, pleinement conscient de son rôle socio-économique et environnemental, est fier de rendre public le résultat de son engagement envers le développement durable. Le modèle coopératif de Boisaco est une forme entrepreneuriale centrée sur l'humain, qui est contrôlée démocratiquement par ses travailleur.euses membres et ses citoyen.nes investisseur.es. Il est guidé par une vision à long terme, ainsi que par des valeurs nobles. La recherche de la rentabilité n'est pas une fin en soi ; elle est plutôt un moyen pour réaliser ses objectifs de vitalité socio-économique dans son milieu.

Soucieux de suivre une démarche rigoureuse reconnue internationalement par des instances telles que l'ONU, le groupe Boisaco est la première entreprise forestière au Canada à utiliser la Grille d'analyse de développement durable (GADD) de la Chaire en éco-conseil de l'UQAC. Il a été accompagné par Gaston Déry, ing.f. M. Sc., C.M., C.Q, une référence en développement durable, avec la collaboration d'une sommité en ce domaine, le biologiste Jacques Prescott.

Les résultats de l'analyse de la performance de l'entreprise à l'égard des différentes dimensions du développement durable (sociale, écologique, économique, culturelle, éthique et de gouvernance) révèlent que la performance moyenne des six dimensions se situent majoritairement entre 80% et 100%. L'analyse de développement durable a permis, dans une perspective d'amélioration continue, d'identifier des pistes de bonification des six dimensions en 7 points :

Programme de communications en développement durable en lien avec les parties prenantes internes et externes et la promotion d'une foresterie durable comme legs aux générations futures. Détermination de l'empreinte carbone des opérations et de la production par une collecte de données améliorée et la documentation d'indicateurs de performance. Élaboration d'une politique d'achat responsable et diffusion auprès des fournisseurs. Élaboration d'un guide du travailleur et travailleuse écoresponsable. Révision de la politique santé, sécurité, prévention. Programme de foresterie durable axé sur la pérennité des forêts respectant les communautés locales, autochtones et les principes de conservation de la biodiversité face au défi des changements climatiques. Financement de projets de recherches axés sur la protection de la biodiversité et les impacts sur le caribou forestier.

Par ailleurs, Groupe Boisaco annonce la création du Fonds de promotion du développement durable afin d'encourager la sensibilisation au développement durable, de supporter les initiatives externes et mieux exercer ses rôles socio-économique et culturel auprès de la population.

À propos du Groupe Boisaco

Le Groupe Boisaco appartient à ses travailleurs regroupés au sein des trois coopératives de travail Cofor, Unisaco et Valisaco, ainsi qu'à plus de 800 citoyens du milieu regroupés au sein des deux sociétés de placement Investra et Intrafor. Le Groupe Boisaco a pour mission d'être un moteur de développement durable et de générer des retombées socio-économiques dans son milieu par la mise en valeur de la ressource ligneuse. Durant la dernière année, environ 600 emplois directs ont découlé des opérations de l'ensemble du groupe. Boisaco effectue les opérations forestières et la transformation des essences résineuses, Bersaco, Valibois et Forrestco effectuent la transformation des essences feuillues, les sociétés Sacopan, Ripco, et Granulco, oeuvrent dans la 2e et 3e transformation des produits conjoints alors que l'entreprise apparentée Les Bois du Fjord oeuvre dans la mise en marché, la remanufacturation et la livraison des produits finis.

