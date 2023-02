Telkomsel améliore la qualité d'expérience de ses utilisateurs finaux et de ses services en Indonésie grâce à SoftAtHome





L'opérateur mobile leader en Indonésie avec 170 millions d'abonnés (particuliers et entreprises) fait appel à la solution Eyes'ON de SoftAtHome pour améliorer la qualité d'expérience et de services de ses utilisateurs finaux.

PARIS, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- SoftAtHome (présent au salon Mobile World Congress à Barcelone - stand 5i59), société indépendante de logiciels destinés à l'analyse de l'expérience utilisateur, de la connectivité domestique et des services, accompagne Telkomsel, leader indonésien de la téléphonie mobile, dans l'amélioration de la qualité d'expérience de ses utilisateurs finaux, aussi bien chez eux qu'en mobilité.

La solution Eyes'ON Mobile, utilisée par Telkomsel depuis 2018, permet au fournisseur de services de télécommunication, 6e opérateur mobile au monde, de surveiller la qualité de l'expérience et des services fournis à ses utilisateurs finaux de manière globale, automatisée, et en toute transparence.

Pour permettre à Telkomsel de proposer une expérience optimale et continue à ses abonnés, SoftAtHome a mis en place une application mobile de gestion et de diagnostic du réseau et de ses services. Les applications telles que My Telkomsel et ByU intègrent le SDK Eyes'ON Mobile pour garantir un suivi précis et exhaustif de la Qualité d'Expérience (QoE) et de la Qualité de Service (QoS) directement à partir de smartphones localisés par GPS.

Au-delà de la surveillance transparente et dynamique de l'expérience mobile connectée, la technologie d'Eyes'ON simplifie la communication entre Telkomsel et ses abonnés : plutôt que d'appeler la hotline lorsque l'utilisateur final rencontre un problème, un outil intégré de ticketing facile à utiliser notifie instantanément Telkomsel qui peut ensuite résoudre le problème plus rapidement et à moindre coût. La relation entre l'opérateur et ses clients est plus que jamais enrichie par la collecte d'informations techniques précieuses et l'exploitation d'un canal spécifique contrôlé par Telkomsel.

La fonctionnalité, déployée à la mi-2021, est largement reconnue en tant que solution innovante et efficace d'amélioration de l'expérience des abonnés.

« Aujourd'hui, nos abonnés s'attendent à une expérience mobile de grande qualité, quel que soit l'endroit où ils se trouvent », explique M. Alvo Ismail, directeur général du département Service and Experience Quality de Telkomsel. « La collaboration avec les experts de SoftAtHome en matière de QoE et de QoS est excellente et nous utilisons intensivement l'application mobile Eyes'ON, pour nos clients B2B et B2C. Depuis que nous avons lancé ce service, nous avons constaté une augmentation sensible de la satisfaction de nos clients .»

« Nous travaillons avec Telkomsel depuis de nombreuses années et, avec le soutien et l'expertise de notre partenaire local, GMI, nous mettons tout en oeuvre pour faciliter leurs missions quotidiennes qui visent à améliorer la qualité d'expérience de leurs utilisateurs finaux », ajoute David Viret-Lange, PDG de SoftAtHome. « Notre solution Eyes'ON permet aux opérateurs fixes et mobiles de proposer une QoE et une QoS optimales au moyen d'une solution de bout en bout de suivi de l'expérience connectée. Nous sommes heureux de constater que, grâce à notre solution, la satisfaction des abonnés de Telkomsel a augmenté, aussi bien à domicile qu'en mobilité. »

Rencontrez SoftAtHome au Mobile World Congress à Barcelone dans le hall 5, stand I59, du 27 février au 2 mars 2023.

À propos de SoftAtHome

SoftAtHome est un fournisseur de logiciels indépendant qui propose six solutions différentes pour le haut débit (Connect'ON), le Wi-Fi (Wi-Fi'ON), la sécurité (Secure'ON), la maison intelligente (Things'ON), la vidéo (Watch'ON), l'analyse et la surveillance de la qualité d'expérience (Eyes'ON). Les produits de la société sont déployés par des opérateurs de télécommunications et de radiodiffusion dans plus de 25 millions de réseaux domestiques et des millions d'appareils mobiles. La société, détenue par des opérateurs de télécommunications, compte plus de 300 employés, principalement des ingénieurs logiciels engagés dans des communautés open-source telles que prpl ou RDK. Les produits hybrides de SoftAtHome exploitent de manière unique le meilleur des composants logiciels basés sur le Cloud et des logiciels intégrés dans de multiples appareils mobiles et fixes.

