5.5G Core : faciliter l'accès à tous les services et évoluer vers un monde connecté





BARCELONE, Espagne, 25 février 2023 /PRNewswire/ -- Alors que le développement de la 5G prend de l'ampleur et que les réseaux 5G se développent, les technologies 5G sont largement utilisées, ce qui offre une importante valeur commerciale. Sur le marché des consommateurs, les technologies 5G ont considérablement amélioré l'expérience des utilisateurs et modifié leurs habitudes. Quant aux industries, la 5G offre de nouvelles approches permettant de déployer des réseaux privés. En Chine, plus de 6000 réseaux privés virtuels 5G ont été déployés par les opérateurs, desservant plus de 40 industries. La 5G est ainsi entrée dans un cycle économique vertueux. Dans le même temps, la popularisation de la 5G a stimulé l'innovation, faisant apparaître de nouveaux scénarios, contenus et applications. Cette situation impose des exigences de plus en plus élevées aux réseaux 5G, ce qui pousse le réseau central à passer de la 5G à la 5.5G.

Huawei est la première entreprise du secteur à proposer le concept de 5.5G Core, dans le but d'améliorer de manière globale la connectivité du réseau et de faciliter l'accès à tous les services. Huawei explorera de nouvelles activités, créera de nouvelles valeurs et s'orientera vers un monde connecté en collaboration avec ses partenaires industriels.

En termes de services d'appel, les appels vocaux ne répondent plus aux attentes des personnes. Elles recherchent des méthodes d'appel plus diversifiées, comme les appels vidéo et interactifs. C'est pour faire face à cette tendance que le New Calling est développé. En améliorant les capacités d'appel natives des réseaux mobiles, le New Calling transforme les appels vocaux et vidéo conventionnels en appels intelligents et interactifs, donnant ainsi une nouvelle dimension à l'expérience d'appel.

Pour s'aligner sur la maturité de l'industrie, les capacités du New Calling sont renforcées étape par étape. Dans un premier temps, le New Calling ajoute aux appels des techniques d'intelligence, telles que la reconnaissance d'images, le rendu média et la traduction. Ainsi, les utilisateurs peuvent utiliser des fonctions telles que le remplacement de l'arrière-plan, l'avatar virtuel RA et la traduction en temps réel pendant les appels vidéo, sans avoir à remplacer leur terminal. Ces fonctions améliorent directement leur expérience d'appel. Ensuite, le New Calling introduit la capacité d'interaction afin de permettre des services tels que le guidage à distance et le menu interactif. Les terminaux doivent prendre en charge la technologie Data Channel (DC). Une application typique est l'évaluation à distance des dommages aux véhicules, qui permet au personnel d'évaluation d'estimer les dommages via un simple appel vidéo. Cela améliore considérablement l'efficacité des opérations.

Pour les industries, le réseau privé industriel 5G MEC peut être déployé à la demande et est devenu une infrastructure industrielle. Comme de nombreuses entreprises sont en concurrence en matière de développement de l'intelligence, diverses exigences apparaissent pour les réseaux privés industriels 5G. Cela permet d'étendre l'application du MEC d'un scénario limité à un site à tous les scénarios, partout, avec une architecture de réseau ultra-distribuée et entièrement connectée, et une connectivité améliorée. De cette manière, on obtient un accès omniprésent au réseau privé.

Étant donné que le télétravail est de plus en plus populaire, une solution innovante, Mobile VPN, est lancée pour connecter les réseaux privés d'entreprise dispersés dans une large zone. Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent accéder à ces réseaux de manière fiable et rapide lorsqu'ils se trouvent hors site, par exemple à partir d'un autre domaine de réseau. Ainsi, les utilisateurs de réseaux privés des campus, des services financiers et des entreprises peuvent accéder à des réseaux privés à tout moment et en tout lieu pour travailler en ligne.

Parallèlement, un secteur d'activité implique généralement divers scénarios de service. Prenons l'exemple des mines de charbon. Les réseaux privés classiques n'étant pas interconnectés avec les réseaux publics, les dispositifs de communication utilisés sous terre ne peuvent pas être utilisés pour appeler directement les utilisateurs de la 5G générique en surface, ce qui affecte gravement l'efficacité de l'exploitation minière et la sécurité du personnel. Pour résoudre ce problème, un réseau convergent à numéro unique permet d'offrir des services de données et d'appel tout en s'interconnectant avec le réseau public. Les gens n'ont pas besoin de changer de carte ou de numéro. Ce réseau assure des communications audio et vidéo en temps réel entre le personnel sous terre et en surface, et entre les réseaux public et privé. Ainsi, les temps de suspension et d'attente sont considérablement réduits et la sécurité des mines est nettement améliorée.

Pour les scénarios de fabrication industrielle, le déploiement du MEC se fait aussi près que possible des usines, des sites et des lignes de production. Le réseau local 5G et la redondance de sauvegarde à chaud UPF sont adoptés afin d'améliorer la connectivité. Le réseau privé doté de capacités de communication de niveau 2 simplifie la mise en réseau et garantit une latence ultra-faible et une fiabilité de niveau industriel, ce qui permet de mettre en oeuvre efficacement des procédures de production auxiliaires et une production flexible.

Quant au secteur des services vidéo, les technologies des réseaux mobiles sont un puissant moteur de changement et d'innovation pour les technologies vidéo, offrant de nouvelles perspectives, de nouveaux modèles et de nouvelles opportunités dans l'industrie de la vidéo. Au fur et à mesure que les technologies se développent, l'expérience des services vidéo évoluera du divertissement sur un seul écran vers un engagement interactif multi-écrans et social.

Aujourd'hui, les services vidéo trouvent de plus en plus leur place, non seulement sur les téléviseurs, mais également sur les terminaux mobiles comme les smartphones et les tablettes. Pour ces divers dispositifs d'affichage vidéo, les opérateurs doivent fournir des services vidéo unifiés et un accès mobile à tout moment et en tout lieu. En outre, avec l'arrivée des technologies vidéo immersives, telles que la vidéo à point de vue libre, la vidéo à point de vue multiple et la 3D, les vidéos spatiales prennent le pas sur les vidéos plates. Face à cette tendance, les nouvelles technologies de traitement des médias, telles que l'identification et la programmation intelligentes des médias, le transcodage intelligent, l'assemblage intelligent et la synchronisation multi-flux, sont des choix idéaux pour les opérateurs qui souhaitent équiper leurs plateformes vidéo afin d'offrir des expériences vidéo spatiales multi-DoF optimales.

Grâce à la convergence des plateformes vidéo et de communication, les services vidéo vont passer du divertissement traditionnel aux interactions sociales. Les familles ou les amis pourront regarder ensemble des vidéos en ligne et interagir en temps réel. Cela facilitera la promotion par les opérateurs de leurs services vidéo.

En ce qui concerne l'infrastructure de réseau, la technologie du cloud évoluera des VM aux conteneurs, ainsi que vers l'adaptation complexe de multiples plans de gestion et moteurs de virtualisation. En outre, les nouvelles technologies et le nouveau matériel de virtualisation auront un impact considérable sur l'évolution du réseau. En ce qui concerne l'architecture, la 5.5G Core doit se concentrer sur le Telco Converged Cloud, qui permet le co-déploiement de VM et de conteneurs, ainsi que sur les CNF, qui offrent une fiabilité et des performances de niveau opérateur et une facilité d'exploitation et de maintenance. Les réseaux devenant de plus en plus complexes, l'exploitation et l'entretien traditionnels sont confrontés à de grands défis. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, l'exploitation et l'entretien vont passer d'opérations manuelles à des réseaux à conduite autonome.

Lors du MWC23, qui se tiendra du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne, Huawei approfondira la question de la 5.5G Core et présentera des produits et des solutions innovants. En se concentrant sur les nouvelles fonctions d'appel, de vidéo et le « MEC to X », Huawei investira davantage dans l'innovation des services et collaborera plus activement avec ses partenaires industriels. Ensemble, nous créerons un nouveau paysage commercial à l'ère de la 5.5G.

Communiqué envoyé le 25 février 2023 à 12:37 et diffusé par :