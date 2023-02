Mobile VPN pour une expérience de bureau mobile optimale





Le meilleur choix pour votre bureau mobile

BARCELONE, Espagne, 25 février 2023 /PRNewswire/ -- Alors que la transformation numérique et les bureaux mobiles continuent de se développer, les employés des entreprises ont un besoin croissant d'accéder aux intranets dans divers scénarios. Selon les statistiques, 60 % des employés doivent se déplacer hors site ou télétravailler ; c'est pourquoi les connexions entre différents réseaux et appareils sont particulièrement importantes. En outre, un bureau numérisé de haute qualité nécessite une bande passante importante pour pouvoir transmettre une grande quantité de données à un débit requis, ce qui rend la latence du service (inférieure à 100 ms) et le débit (100 Mbit/s en moyenne) relativement cruciaux, surtout pour les applications de bureau mobile, comme les vidéos haute définition et les services de partage.

La solution Mobile VPN vient donc résoudre ces problèmes. Cette solution est le choix optimal pour les bureaux mobiles, car elle est conçue sur la base du réseau central entièrement convergent et de la technologie UL CL sur les réseaux 5G SA. Grâce à cette solution, les opérateurs sont en mesure de déployer des sites MEC dans les DC régionaux et périphériques pour une orientation intelligente du trafic, offrant une nouvelle expérience de bureau mobile.

Connexion facile, expérience optimale et large couverture

Tout d'abord, une connexion facile. Mobile VPN permet aux utilisateurs de basculer entre les réseaux publics et privés sans connexion fréquente, tandis que leurs cartes SIM et leurs numéros restent inchangés. Grâce aux connexions haut débit 4G et 5G, les terminaux mobiles des utilisateurs peuvent accéder rapidement aux services cloud distribués en tout temps et en tout lieu, ce qui améliore considérablement l'efficacité de travail.

Deuxièmement, une expérience utilisateur optimale. Mobile VPN permet aux utilisateurs d'accéder directement aux intranets via des lignes privées. Il permet d'optimiser l'expérience de QoS, d'assurer la qualité du réseau et d'améliorer la fluidité des applications pour bureau mobile. Selon notre test sur le réseau actif à Guangdong, en Chine, le débit descendant est multiplié par dix, passant de 15 Mbit/s à 176 Mbit/s. Il s'agit d'un avantage concurrentiel de Mobile VPN qui permet d'accélérer les impératifs de transformation numérique des entreprises.

Troisièmement, une large couverture. Pour répondre aux problèmes de couverture limitée dans la phase initiale de la construction 5G, Mobile VPN applique les technologies 5G aux réseaux 4G pour les orientations de trafic basées sur l'UL CL sur les réseaux 5G NSA et les coeurs de réseaux 4G. Ainsi, les utilisateurs peuvent accéder aux intranets pour bureaux mobiles comme d'habitude, même lorsqu'ils se déplacent vers des zones de couverture 4G.

Utilisation commerciale à grande échelle et croissance durable

La solution Mobile VPN a été commercialisée dans le cadre de plus de 1 000 projets en Chine. Le projet Mobile VPN pour l'Université des études étrangères du Guangdong a été sélectionné comme scénario de référence dans le pôle de transformation 5G de la GSMA. Mobile VPN fonctionne également hors de Chine. Avec le déploiement des réseaux 5G SA et l'augmentation des demandes de bureaux mobiles de la part d'utilisateurs de l'industrie hors de Chine, un grand nombre d'opérateurs pilotent des projets Mobile VPN. En 2023, ces projets passeront de la phase d'utilisation pilote à la phase d'utilisation commerciale.

Grâce à la large couverture réseau des opérateurs, Mobile VPN peut fournir aux entreprises des connexions réseau plus rapides, stables et continues. Il alimente la transformation numérique, offre une nouvelle expérience et un bureau mobile plus pratique, et améliore profondément l'efficacité de travail des employés. Il ne fait aucun doute qu'il favorisera le développement des entreprises et les aidera à réaliser des économies d'échelle.

Le MWC 2023 de Barcelone se déroule du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Lors du salon, Huawei présentera davantage d'innovations sur Mobile VPN, New Calling, New Video, MEC to X et sortira des solutions et des produits innovants.

Communiqué envoyé le 25 février 2023 à 12:10 et diffusé par :