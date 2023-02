Le groupe Auden perfectionne la conception de pointe de ses antennes au MWC 2023





Les dernières solutions misent sur des technologies clés telles que la mmWave, l'antenne réseau à commande de phases et le beamforming pour augmenter la vitesse de connectivité

TAIPEI, 25 février 2023 /PRNewswire/ -- Auden Group, un important fournisseur de solutions de connectivité basé à Taïwan, participe au MWC Barcelone 2023 (Hall 5, Stand 5J64) pour présenter ses découvertes technologiques qui accélèrent les communications 5G haute-fréquence et sans fil dans le monde entier. Repoussant constamment les limites de la conception d'antennes, la marque organise des démonstrations en direct des solutions qui ont permis de repousser ces limites, notamment le module d'antenne RF frontal à ondes millimétriques 28 GHz qui offre une technologie d'antenne mmWave haute fréquence à l'échelle et des terminaux utilisateurs en orbite terrestre basse (OTB) qui améliorent les services de haut débit par satellite.

Amélioration des capacités de fréquence 5G : mmWave 28 GHz

Le déverrouillage de fréquences de 5G plus élevées signifie des vitesses plus importantes, et le module d'antenne RF frontal à ondes millimétriques 28 GHz d'Auden présenté au MWC constitue une véritable percée dans ce domaine. Cette solution utilise la transmission radio du signal 256QAM pour permettre à son antenne réseau à commande de phase de fournir une excellente performance de beamforming à partir d'un dépointage rapide. Les conceptions d'antennes, surtout d'antennes réseau à commande de phase, utilisent le beamforming pour résoudre les problèmes d'affaiblissement de propagation qui sont courants à des fréquences plus élevées d'ondes millimétriques 5G, tout en permettant la création de réseaux d'ondes millimétriques 5G haute fréquences et l'identification par radiofréquence.

Faire progresser la conception de terminaux utilisateurs en OTB pour les applications professionnelles et maritimes

Pour le service haut débit par satellite via les réseaux en OBT, Auden met également en valeur le terminal utilisateur en OBT, un module de réseau d'antennes 32 x 32 avec des capacités de balayage de faisceau 2D, que la marque a réussi à faire passer de la phase de preuve de concept à la la phase de production de masse en un temps record. De plus, un projet de terminal utilisateur en OBT marin est en préparation, conçu pour de futures applications maritimes, en collaboration avec Electronic Steered Array (ESA) pour maintenir la stabilité des solutions maritimes par mer agitée.

Antenne combinée 5G et MIMO pour appareils robustes et systèmes V2X

Auden ajoute une valeur immense à ses antennes MIMO Sub6 & 5G en les personnalisant pour des applications particulières. Pour mettre cela en évidence, la marque présente son antenne réseau à commande de phase avec suivi de mouvement intégré, qui a été conçue pour améliorer les applications de haute mobilité telles que le véhicule-à-tout (V2X). Pour les appareils robustes, sa conception d'antenne à fente sur mesure est idéale pour les appareils encastrés, et la conception d'antenne rotative est suffisamment discrète pour les espaces compacts. La société discutera également davantage de la conception des antennes embarquées et externes adaptées aux secteurs verticaux tels que le V2X et les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS).

Enfin, Auden présente des produits de test avancés tels que des systèmes de kits d'évaluation diélectrique et des solutions de test de dispositifs de santé portables au salon.

Un acteur clé pour les télécoms et davantage

En tant que pionnier dans l'industrie des communications sans fil, Auden s'associe à de grandes entreprises de télécommunications mondiales et joue un rôle clé dans leur infrastructure de communication. Par exemple, la marque collabore avec un important fournisseur de services de haut débit par satellite qui compte sur les terminaux utilisateurs en OBT pour ses utilisateurs professionnels. En fournissant aux clients des conceptions d'antennes économiques adaptées à un segment vertical spécifique, Auden a rencontré un grand succès sur le marché des antennes d'appareils robustes, où elle détient la plus grande part de marché. L'impact de l'entreprise sur l'écosystème Open RAN est également remarquable, car sa filiale Auray est récemment devenue le premier centre de test et d'intégration ouvert (OTIC) au monde à délivrer la certification d'unité radio 5G OPEN RAN.

Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected] ou

consultez le site https://www.auden.com.tw/en/home-en/.

À propos d'Auden Group

Fondé en 1981, Auden Group est un important fournisseur de solutions de connectivité basé à Taïwan. S'efforçant continuellement de faire progresser l'industrie de la connectivité dans le monde entier, la société fournit une assistance technique et des services complets sur le marché des communications sans fil, couvrant la conception et la fabrication d'antennes, l'intégration au niveau du système, les tests de produits sans fil, le laboratoire et la sécurité, et l'énergie verte.

CONTACT : Jessie Liu, Tél. : (+886)928-279-002

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2009239/image_5025056_23111996.jpg

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 23:08 et diffusé par :