SANY dévoilera ses derniers engins de construction au salon CONEXPO-CON/AGG

BEIJING, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY (« SANY »), leader mondial dans le secteur de la fabrication d'équipements haut de gamme, se prépare pour le salon CONEXPO-CON/AGG 2023, le plus grand salon professionnel de la construction en Amérique du Nord. Il s'agit d'un événement vedette rassemblant les professionnels de tous les principaux secteurs de la construction, qui se tiendra du 14 au 18 mars à Las Vegas. Sous la bannière « Made for America, Raised in Georgia » [Élevé en Géorgie, fabriqué pour les États-Unis], le stand de SANY (F9553) présentera plus de trente machines, y compris sa dernière pelle et sa dernière chargeuse électriques, ainsi qu'une série de présentations de produits pour démontrer comment les solutions techniques ingénieuses et les services professionnels de SANY optimisent le rendement énergétique, maximisent la productivité de la construction et offrent un support client réactif.

Parmi les solutions de pointe de SANY qui démontrent l'engagement climatique de l'entreprise figure sa plateforme de surveillance des émissions de carbone. Celle-ci a été développée en partenariat avec Rootcloud, un fournisseur de solutions IoT industrielles de premier plan, afin d'aider la Chine à accélérer sa progression vers ses objectifs de pic des émissions et de neutralité carbone. La plateforme, qui a été déployée pour l'usine « No. 18 » de l'entreprise, permet à SANY de quantifier et de gérer ses performances en matière d'efficacité énergétique.

Pendant ce temps, le système de gestion de l'énergie de SANY, alimenté par l'internet industriel et la technologie blockchain, présentera la capacité de suivre avec précision l'empreinte carbone de sa consommation d'énergie et de ressources et d'optimiser son système de critères ESG.

Présentée pour la première fois en Chine l'année dernière, la mini-pelle électrique SANY SY19E a volé la vedette au salon Bauma 2022 en Allemagne grâce à sa conception unique, ses caractéristiques polyvalentes, son fonctionnement silencieux et l'autonomie exceptionnelle de sa batterie. Équipée d'un moteur synchrone à aimant permanent à couple élevé et d'un système d'entraînement électrique intégré exclusif, son rendement dépasse les 95 %. À ceci s'ajoutent des fonctions de résistance aux intempéries IP67, de tests d'isolation, de détection de tension et de courant, et de diagnostic de panne qui assurent une protection complète.

La chargeuse électrique SANY SW956E est un engin petit mais puissant, suralimenté par un moteur synchrone à aimant permanent à haute puissance capable de délivrer un couple instantané de 2400 Nm. Son système embarqué intelligent peut ajuster de manière automatique la puissance de sortie en fonction de la charge, de la vitesse et d'autres conditions, le tout couplé à une batterie de 282 kWh qui peut offrir huit heures d'utilisation après une heure de charge. Sur le plan de la sécurité, la machine est équipée d'un système de freinage hydraulique à double circuit, d'une conception à grande portée et à empattement long, ainsi que d'un système intégré de contrôle intelligent de la température pour la batterie, le moteur à entraînement et le module de commande électronique, afin de l'aider à faire face aux conditions de travail dans des milieux extrêmement chauds ou froids.

Pour voir les temps forts de SANY au salon CONEXPO-CON/AGG 2020, rendez-vous sur https://www.youtube.com/watch?v=NxcFIR4g180

