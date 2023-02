Construire des conteneurs full-stack pour stimuler l'évolution du Telco Cloud Native





BARCELONE, Espagne, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Depuis la création de l'ISG NFV de l'ETSI, l'industrie des télécommunications s'est développée à pas de géant au cours de la dernière décennie. La virtualisation des fonctions réseau (NFV) basée sur les machines virtuelles (VM) a connu un succès commercial considérable. Les réseaux centraux du cloud sont mondialement reconnus par les opérateurs de télécommunications. Les fonctions de réseau VoLTE, IMS et PS ont été cloudifiées et le Telco Cloud est devenu l'une des infrastructures les plus importantes dans le domaine des communications mobiles.

Compte tenu de la convergence des TIC et du développement du « cloud native », l'écosystème open source s'améliore progressivement ; la conteneurisation fait désormais partie des nouvelles tendances, mais présente également de nouveaux défis pour l'industrie des télécommunications.

Les technologies de conteneurs doivent encore être améliorées pour répondre aux exigences des opérateurs

Il est bien connu que l'interruption des services essentiels sur les réseaux de télécommunications, l'infrastructure des communications, affectera considérablement les activités sociales, économiques et de production. La fiabilité et les performances de classe opérateur sont les caractéristiques les plus évidentes qui distinguent les réseaux de télécommunications des réseaux informatiques.

Cependant, les technologies de conteneurs sont issues d'organisations open source et il n'existe pas d'optimisations orientées télécoms. Bien que les conteneurs soient flexibles et agiles, ces avantages ne sont pas pleinement exploités pour répondre aux exigences de performance élevées des services de télécommunications pour les connexions massives et ultra-distribuées.

Contrairement aux machines virtuelles, les conteneurs se concentrent sur les applications et sont incapables de détecter les défaillances matérielles sous-jacentes. Ainsi, les applications déployées sur des conteneurs ne peuvent pas détecter à temps les problèmes de dysfonctionnement du service et sont donc moins fiables.

Les conteneurs sur le même serveur partagent le noyau du système d'exploitation, ce qui rend les CNF (fonctions cloud native) et les CaaS (conteneurs en tant que service) intimement liés. Une mise à niveau de la plateforme nécessite des mises à niveau corrélatives des NE, ce qui accroît la complexité de l'O&M.

Une évolution incertaine de la conteneurisation

Tout d'abord, des services de télécommunications de différentes générations coexistent sur les réseaux actifs, et les nouveaux et anciens dispositifs matériels de différents RAT doivent travailler ensemble. Pour intégrer les conteneurs sans affecter les services des réseaux actifs, les opérateurs doivent déployer de nouveaux réseaux, ce qui représente un investissement considérable et une construction complexe. Les actifs existants des opérateurs ne sont pas pleinement exploités, car les ressources de réseau et de stockage du réseau actif ne peuvent pas être partagées.

En second lieu, les organisations open-source du secteur et l'équipe de normalisation de l'ETSI font la promotion des technologies de conteneurs. Les normes relatives aux conteneurs n'ont pas été unifiées et se développent de manière fragmentée. La gestion unifiée des ressources n'est pas prise en compte dans les normes de facto établies par les organisations open source du secteur. Par conséquent, les machines virtuelles et les conteneurs fonctionnent sur des clouds séparés, et les ressources ne peuvent pas être partagées entre différents clusters de plateformes de conteneurs. L'architecture en silo ne permet pas une gestion unifiée.

Enfin, les services de télécommunications sont soumis à diverses exigences. Les conteneurs sont classés en conteneurs de type VM et de type bare metal. Les conteneurs bare metal ne sont pas adaptés à certains services de télécommunications. Par conséquent, l'évolution des réseaux de télécommunications basée sur les conteneurs peut prendre de multiples directions, et le chemin de l'évolution est incertain.

Les conteneurs full-stack, la prochaine étape pour le Telco Cloud

Huawei appelle le secteur à parvenir à un consensus sur les normes définies par l'ETSI, à promouvoir conjointement l'évolution des normes natives du cloud et à s'aligner sur les meilleures pratiques du secteur. Pour fournir des réseaux de classe opérateur offrant une haute fiabilité, de hautes performances et une facilité d'exploitation et de maintenance, nous devons continuellement améliorer les capacités du réseau principal afin de garantir que les services aux utilisateurs soient toujours en ligne, que les services de voix et de données ne soient pas interrompus et que l'exploitation et la maintenance soient agiles. Avec une convergence totale, nous pouvons assurer une évolution sans heurts des machines virtuelles aux conteneurs grâce à une architecture déterministe.

Le MWC 2023 de Barcelone se déroulera du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Lors de cette conférence, Huawei approfondira la question des conteneurs full-stack et lancera des produits et des solutions innovants. Huawei continuera à travailler avec ses clients pour développer des solutions optimales de conteneurs full-stack, aidant les opérateurs à réaliser de nouveaux succès commerciaux à l'ère de la 5G/5.5G.

