Un nouveau jour pour l'accès sans fil fixe (FWA, Fixed Wireless Access) : BEC dévoile le routeur extérieur 5G mmWave haute puissance AirConnect® 8243





La solution mmWave de deuxième génération tient la promesse de la 5G dans le monde entier

RICHARDSON, Texas, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- BEC Technologies Inc est l'un des principaux développeurs et fabricants de solutions de connectivité réseau sans fil haut débit LTE et 5G. Il a annoncé aujourd'hui le dernier ajout à son portefeuille de la série FWA 5G. Le routeur extérieur 5G mmWave haute puissance AirConnect® 8243 offre une connectivité large, un débit inégalé, une capacité accrue et une latence ultra-faible.

La nouvelle solution ouvre un ensemble diversifié de débouchés commerciaux pour les fournisseurs de services de communication dans le monde.

S'appuyant sur son vaste portefeuille de solutions FWA 5G, le produit BEC 8243 permet de profiter pleinement de l'expérience 5G. Avec la technologie autonome (SA) mmWave, il offre une flexibilité de déploiement pour les fréquences inférieures à 6 GHz. Avec la technologie non autonome (NSA) avec LTE CAT 20, il est idéal pour un large éventail de sites et d'utilisations. Doté de fonctions avancées de routage et de sécurité, le modèle 8243 simplifie l'installation grâce à sa carte SIM intégrée (eSIM), qui permet aux opérateurs de réseau et aux MVNO de télécharger des profils SIM en toute sécurité et de les activer par voie hertzienne à tout moment et partout, sans avoir besoin d'accéder physiquement à l'appareil.

Conçue pour les performances, la plateforme BEC 8243, conforme à la norme 3GPP Release 16, offre une agrégation de spectre et une capacité inégalées avec une agrégation mmWave de 10 porteuses, une double connectivité NR (NR-DC), une agrégation pour les fréquences inférieures à 6 GHz de trois porteuses et jusqu'à sept porteuses pour le LTE. En matière de couverture, la technologie d'antenne avancée de BEC offre une portée étendue, une liaison montante améliorée MIMO 2×2 et une liaison descendante MIMO 4×4 avec une valeur EIRP de 48 dBm pour la technologie mmWave, et un gain équilibré sur toutes les fréquences inférieures à 6 GHz. Les opérateurs peuvent fournir du très haut débit aux foyers et aux entreprises dans les environnements urbains, suburbains et ruraux.

La solution AirConnect® 8243 a été très attendue par le vice-président du marketing de BEC, D'Andre Ladson. Selon lui, « les déploiements mondiaux et l'augmentation des demandes de solutions mmWave sont à l'origine d'une nouvelle vague de croissance qui est à la fois passionnante et puissante pour les clients désireux d'explorer des utilisations innovantes du produit. »

Les solutions FWA 5G de BEC sont équipées de BECentral® CloudEdge, notre plateforme de services cloud, leader du secteur, qui fournit des informations précieuses et une visibilité essentielle du réseau à la périphérie. En outre, les opérateurs bénéficieront du Zero-Touch Provisioning, de tableaux de bord d'analytique en temps réel, de rapports détaillés, d'analyses historiques, de surveillance des performances et de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser la prestation de services.

Rencontrez BEC au MWC Barcelona 2023

Visitez notre stand 2C32 dans le hall 2, où nous démontrerons la valeur de la 5G. Nous vous dirons comment saisir cette opportunité et créer de nouveaux business models et services.

Plus de solutions présentées par BEC au MWC

5G uCPE (Universal CPE). Installée à l'intérieur ou à l'extérieur, la plateforme uCPE est une conception innovante qui offre une flexibilité de déploiement ultime.

Technologie 5G « 2X ». Profitez d'une plus grande bande passante grâce à notre technologie qui permet de canaliser une seule session sur plusieurs chemins disponibles, créant ainsi un seul canal ultra-rapide.

BECentral® CloudEdge. Une nouvelle solution puissante qui vous aide à accélérer vos déploiements de réseau WAN sans fil 5G tout en fournissant des informations précieuses et une visibilité du réseau à la périphérie.

À propos de BEC Technologies

BEC Technologies favorise la transformation des secteurs d'activité, des business models et des expériences grâce à la puissance de ses solutions de connectivité WAN sans fil 4G et 5G. Reconnues et largement déployées par des organisations mondiales, nos technologies de pointe alimentent une nouvelle ère de croissance et d'opportunités. Basée à Richardson, TX, BEC Technologies est la filiale nord-américaine de Billion Electric Co. Ltd (TSE #3027 : Billion), qui existe depuis 50 ans. BEC Technologies dirige le service Information Communications and Telecommunications (ICT). Pour en savoir plus sur les produits et services de BEC Technologies, consultez le site www.bectechnologies.net .

