LITEON lance des solutions de réseau privé innovantes pour la 5G et l'avenir de la 5G lors de la MWC 23 à Barcelone





TAIPEI, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- LITEON Technology (2301-tw) a annoncé qu'elle fera la démonstration de sa force dans la 5G évoluée et les solutions de réseautage lors du congrès MWC 23. LITEON a pris des initiatives affirmées en termes de développement d'une série de produits 5G, y compris les petites cellules tout-en-un, le découpage 7.2 O-RU, le découpage 2 O-RDU, et la plateforme RIC. Ces solutions prennent en charge la solution centrale et charnière de réseau privé 5G avec une architecture flexible. Parce que le produit O-RAN émerge comme étant plus attrayant pour l'industrie de la 5G que pour d'autres domaines, les produits FlexFi RAN et LiteNetics RIC de LITEON, qui adoptent pleinement l'architecture virtualisée, désagrégée et ouverte, pourraient être déployés dans un éventail beaucoup plus large de scénarios et d'architectures variées. Jusqu'à présent, LITEON collaborait avec des partenaires de télécommunications et d'intégration de systèmes pour effectuer plusieurs champs d'essais de réseaux privés 5G pour les domaines médicaux, industriels et universitaires.

En 2023 MWC, LITEON présentera divers scénarios d'applications verticales 5G en déployant les solutions innovantes 5G RAN, y compris 5G SA mmWave O-RU, une solution pour la maison utilisant femtocell, et une petite cellule extérieure légère pour montrer toute l'attention portée aux idées et stratégies 5G de prochaine génération. De plus, LITEON et son partenaire Telecom présenteront conjointement la première solution de déploiement 5G SA mmWave en intérieur. Cette solution donne à l'entreprise utilisatrice un plus grand contrôle, une meilleure qualité de service et une solution de signal plus forte.

LITEON invite chaleureusement le réseau privé 5G et les partenaires de l'écosystème O-RAN à lui rendre visite au Hall 5 Stand 5I20 à Barcelone pendant le MWC 2023. Les produits de réseau privé 5G de LITEON sont développés et fabriqués entièrement à Taiwan. Avec une grande flexibilité et des capacités d'intégration aux matériels et aux logiciels, la solution concurrentielle pour la 5G et l'avenir de la 5G de LITEON aidera les clients à faire face aux défis du réseau privé.

CONTACT : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005768/LITEON_MWC_2023.jpg

