Aethertek améliore les capacités de 5G mmWave pour l'édition 2023 du salon MWC





BARCELONE, Espagne, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Aethertek , un fournisseur leader d'infrastructure 5G mmWave, présente ses solutions de pointe lors du salon MWC 2023 et souligne comment la marque fait progresser les capacités de fréquence de la connectivité 5G.

« Cette année, Aethertek apporte effectivement la vitesse au MWC. Nos dernières solutions accélèrent le développement de la technologie Frequency Range 2 mmWave, permettant une connectivité rapide pour tous en repoussant les limites de ce que la 5G peut faire », a déclaré Harry Wu, directeur de l'exploitation d'Aethertek.

Une société leader mondial de FR2 5G mmWave

Partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement 5G, Aethertek offre à un nombre croissant d'entreprises des solutions de connectivité axées sur la technologie Frequency Range 2 (FR2) 5G mmWave. L'avantage de l'entreprise est évident avec sa gamme complète de solutions 5G alimentée par son leader mmWave Antenna-in-Module (AiM), avec ses solutions de test très fiables et son approche de conception axée sur la production.

Présentation d'un système novateur, la 5G mmWave AiM

Les visiteurs du salon MWC peuvent assister à des démonstrations en direct de plusieurs produits clés d'Aethertek. L' AiM transforme les unités radio basse fréquence en un appareil compatible FR2 mmWave 5G, résolvant le problème commun de la perte de signal FR2 5G à travers les murs, les matériaux et les êtres vivants à l'aide de la formation de faisceaux et de la direction du faisceau.

L'AiM peut être utilisé en intérieur ou dans des espaces semi-extérieurs, tels que les gares, et constitue une solution idéale pour l'industrie des télécommunications et les entreprises qui ont besoin d'améliorer les équipements existants. Aethertek prévoit par ailleurs de réduire la taille du module et de réduire considérablement la consommation d'énergie, économisant à la fois l'énergie et les coûts.

Test des limites

En ce qui concerne les entreprises et les laboratoires des industries de l'électronique grand public et de la mise en réseau, le convertisseur Up-Down (UDCX) d'Aethertek rendra les tests de performance en direct (OTA) mmWave 5G plus transparents et efficaces. L'UDCX permet aux appareils émettant des fréquences intermédiaires (FI) de s'étendre aux fréquences mmWave plus élevées sans les remplacer par des appareils mmWave coûteux, ce qui en fait une option plus rentable.

Son GPS intégré peut être calibré par les utilisateurs eux-mêmes, et les deux variantes de 24-30 GHz et 37-40 GHz sont sur l'offre pour répondre à différents besoins.

La solution FR2 totale

Enfin, la solution FR2 Open RAN Radio Unit d'Aethertek permet aux plus hautes fréquences des réseaux 5G de fournir des services de données mobiles, de réalité augmentée, de véhicule à tout, d'accès fixe sans fil et d'industrie 4.0, entre autres applications. Les entreprises qui cherchent à construire un réseau privé complet mmWave 5G à partir de zéro bénéficieront grandement de cet appareil, assurant une transition en douceur vers un nouveau niveau de connectivité.

Les visiteurs du salon MWC peuvent découvrir les solutions innovantes d'Aethertek au stand 5E88.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.aether-tek.com/ ou https://www.linkedin.com/company/aethertek/ .

À propos d'Aethertek Technology

Aethertek Technology est un fournisseur leader de solutions de connectivité haute fréquence et de tests électroniques et joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement 5G en tant que fournisseur majeur de 5G mmWave Antennas-in-Module. Avec la technologie la plus avancée et les meilleures capacités d'intégration, l'entreprise accélère le déploiement de mmWave et, en abaissant le seuil pour l'introduction de réseaux privés 5G et en activant des réseaux 5G très puissants pour les entreprises, s'efforce de donner à chacun la capacité et le débit 5G maximum.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2003811/Aethertek_Photo.jpg

Communiqué envoyé le 20 février 2023 à 03:00 et diffusé par :