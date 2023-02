La 133e Foire physique de Canton prépare des services sans souci et vous invite cordialement à vous y retrouver en avril





GUANGZHOU, Chine, 18 février 2023 /PRNewswire/ -- La 133e Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Foire de Canton » ou « la Foire »), dont l'ouverture est prévue en avril 2023, intégrera pleinement les expositions en ligne et physique avec les ajustements et l'ouverture de la politique d'entrée en Chine. La demande d'invitation à la Foire de Canton et la pré-inscription en vue de l'obtention du badge d'acheteur ont été lancés récemment pour aider les acheteurs internationaux à accomplir les procédures de participation en temps opportun et sans heurts pour rejoindre l'exposition hors ligne.

La plateforme BEST est un outil multifonctionnel en ligne, gratuit, conçu par la Foire de Canton spécialement pour les acheteurs internationaux. Les acheteurs internationaux peuvent se connecter à BEST pour demander une invitation, se préinscrire pour obtenir un badge d'acheteur, inviter des amis à la Foire de Canton, rechercher des produits et des exposants, gérer des informations personnelles ou d'entreprise, et bénéficier de services de voyage d'affaires. La Foire de Canton a optimisé les procédures d'exploitation de la plateforme BEST afin d'améliorer l'efficacité globale et l'expérience des hommes d'affaires du monde entier et de mieux les aider à participer à l'exposition physique.

Les nouveaux acheteurs qui participent à la foire pour la première fois peuvent créer gratuitement un nouveau compte sur BEST et demander une invitation après leur pré-inscription pour obtenir un badge d'acheteur. Le processus est simple, clair, pratique et rapide. Une fois la préinscription approuvée, les acheteurs peuvent récupérer leur badge aux bureaux d'inscription du complexe de la Foire de Canton à Guangzhou ou au bureau de la Foire à Hong Kong, munis de l'Accusé de réception et de documents d'identité valides, pour une visite sereine de la foire.

Avec la tenue imminente de la 133e Foire de Canton, son exposition hors ligne sera lancée en trois phases. Le nouveau projet d'expansion du complexe de la Foire de Canton sera également mis à profit pour la prochaine édition, portant sa surface d'exposition totale de 1,18 million de mètres carrés à 1,5 million de mètres carrés. La Foire de Canton du printemps 2023 optimisera également ses catégories d'exposition en fonction des nouvelles tendances du commerce international et des attentes des commerçants internationaux. Grâce à une mise à niveau complète de l'échelle et des services d'exposition, la 133e Foire de Canton offrira des opportunités commerciales illimitées.

La Foire de Canton a hâte d'accueillir les hommes d'affaires du monde entier à Guangzhou, en Chine. Veuillez consulter le site BEST pour rester informé et anticiper les questions liées à l'exposition ( https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 ).

Pour d'autres renseignements, veuillez contacter : Mme Wu, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2004794/image_1.jpg

