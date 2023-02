HUBLOT ET TAKASHI MURAKAMI LANCENT UNE COLLECTION DE 13 MONTRES UNIQUES ET 13 NFT UNIQUES





NYON, Suisse, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Lors d'un événement exclusif qui s'est déroulé à la Glass House de New York le 2 février, Hublot et Takashi Murakami ont annoncé leur quatrième projet artistique commun: le lancement de 13 nouveaux NFT et de 13 garde-temps uniques.

"Lorsque ma collaboration avec Hublot a été annoncée, nous avons fait savoir que nous allions adopter de nouvelles formes d'expression artistique. Après avoir créé tous les garde-temps ensemble, ainsi que les oeuvres d'art numériques, nous imaginons maintenant de nouvelles façons d'accéder à l'art contemporain". ? Takashi Murakami

Les 13 NFT uniques s'inspirent des jeux vidéo et de la télévision japonais des années 1970 ainsi que de la Classic Fusion Takashi Murakami All Black, la première collaboration entre l'horloger suisse et Takashi Murakami lancée en janvier 2021. Ces NFT sont liés à une édition limitée de 13 nouvelles montres Classic Fusion uniques qui seront présentées à Watches & Wonders 2023 à Genève. 12 de ces montres seront disponibles à l'achat exclusivement en ligne sur hublot.com, auquel ne pourront accéder que les propriétaires d'au moins un des 324 NFT émis en avril 2022 dans le cadre de la troisième collaboration entre Hublot et Takashi Murakami. Ces 324 NFT étaient initialement offerts aux propriétaires de l'un des deux modèles de montres Hublot x Takashi Murakami (Classic Fusion Takashi Murakami All Black & Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow), avant d'être autorisés à être échangés sur OpenSea. La période entre l'annonce du projet à New York en février 2023 et le début des ventes début avril 2023 à Genève permettra à tout collectionneur intéressé par l'une des nouvelles montres de récupérer l'un des NFT disponibles sur OpenSea. Chaque acheteur ayant la chance d'acheter l'une des 12 nouvelles montres uniques recevra un NFT exclusif correspondant.

Hublot et Takashi Murakami portent la montre en tant qu'oeuvre d'art à un niveau supérieur, en faisant le lien entre l'art de la haute horlogerie et l'art numérique. La 13e montre de la collection, dévoilée à New York, est la Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow et c'est aussi le chef-d'oeuvre. S'inspirant des deux pièces précédemment lancées, cette montre réinterprète l'emblème iconique de Takashi Murakami : la fleur souriante. Ici, les 12 pétales de la fleur forment un dégradé parfait de rubis, saphirs, améthystes, tsavorites et topazes. Grâce à un ingénieux système de roulement à billes développé par les ingénieurs de Hublot, les pétales créent un spectacle de couleurs étourdissant en tournant sur un axe à chaque mouvement. L'effet cinétique des pétales crée un effet saisissant sur le boîtier en céramique noire de 45 mm. Le centre de la fleur souriante est placé au-dessus du verre saphir pour créer un effet tridimensionnel.

Les douze autres références, qui seront disponibles à l'achat pour les détenteurs de NFT sur la plateforme e-commerce dédiée, rappellent la fleur maîtresse et représentent l'un des pétales. 12 références pour 12 heures sur le cadran, et 12 NFT.

En tant que troisième collaboration horlogère entre Hublot et l'artiste japonais, ce lancement est la preuve de l'incroyable collectionnabilité de ce partenariat.

Les collectionneurs disposeront d'une période d'un an pendant laquelle ils auront la possibilité d'échanger les 12 NFT sur la plateforme OpenSea. En avril 2024, à la fin de cette période, seul le collectionneur qui aura réussi à rassembler les 12 nouveaux NFT uniques pourra acheter la treizième montre, la plus recherchée : la Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow. Si aucune personne n'a réussi à rassembler les 12 NFT, la montre sera vendue aux enchères par Hublot afin de récolter des fonds pour une oeuvre de charité.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1995006/Classic_Fusion_Takashi_Murakami_Black_Ceramic_Rainbow.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1995007/Classic_Fusion_Takashi_Murakami_Black_Ceramic_Rainbow_2.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1995008/Classic_Fusion_Takashi_Murakami_Black_Ceramic_Rainbow_3.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1995009/12_NFTs_by_Takashi_Murakami_for_Hublot.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1920991/Hublot_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 février 2023 à 08:26 et diffusé par :