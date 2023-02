La Spielwarenmesse récompense six nouveautés innovantes avec le ToyAward





NUREMBERG, Allemagne, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Pour six exposants, c'est un début particulièrement réussi pour la 72ème édition de la Spielwarenmesse. Un jour avant le début officiel du salon, ils ont été solennellement récompensés par le très convoité ToyAward pour leurs nouveaux produits remarquables lors de la PressPreview. Dans le domaine Baby & Infant, c'est l'EverEarth 7 in 1 Space Activity Cube d'EverEarth Europe qui s'est imposé. La première place dans la catégorie PreSchool a été remportée par le Yummy Bear Scale de Topbright. Clementoni a remporté la victoire dans le segment SchoolKids avec le kit d'expérimentation History of Life on Earth. Dans la catégorie Teenager & Adults, le robot Miika K.I. de Franckh-Kosmos a remporté la victoire. HoloToyz a été récompensé pour ses tatouages et autocollants Paw Patrol AR dans le segment Startup, tandis que BAVVIC a remporté la catégorie Sustainability avec ses Creative Building Blocks.



En tant que label de qualité, le ToyAward jouit d'une réputation mondiale. Les nouveautés récompensées ont été désignées par un jury international composé de 13 experts. Elles ont marqué des points dans les catégories suivantes : clarté du concept du produit, plaisir de jouer, originalité, sécurité, potentiel de succès dans le commerce ainsi que finition & qualité. « Les produits récompensés offrent ainsi aux détaillants une orientation importante pour la conception de leur assortiment », souligne Christian Ulrich, porte-parole du conseil d'administration de la Spielwarenmesse eG. Tous les lauréats et les nominés sont présentés sur une surface spéciale dédiée au ToyAward dans le hall 3A. Aperçu des gagnants :

Catégorie Baby & Infant (0-3 ans)

EverEarth 7 in 1 Space Activity Cube, EverEarth Europe

Le Space Activity Cube 7 en 1 d'EverEarth promet des heures de plaisir pour les bébés et les jeunes enfants. Des jeux de rotation et d'encastrement ainsi qu'une station spatiale avec des planètes, des véhicules et un personnage extraterrestre sont autant de choses à découvrir sur ce cube d'activités variées. Il permet de développer la motricité fine, la concentration et la capacité de réflexion. « Avec son design, le cube attire l'attention et n'a pas besoin de technologie, tout en étant smart », louent les membres du jury.

Catégorie PreSchool (3-6 ans)

Échelle Yummy Bear, Topbright

Avec le Yummy Bear Scale de Topbright, les enfants d'âge préscolaire apprennent les premiers chiffres ainsi que les concepts physiques de poids et d'équilibre. S'ils placent un certain nombre de cupcakes colorés dans un plateau de balance, seule la somme correspondante des chiffres équilibre le poids. De plus, en équilibrant les chiffres, il est possible de résoudre des problèmes de calcul simples. « Ce jouet pédagogique convainc par son apprentissage intuitif et la transposition d'un principe connu à l'intention des enfants », a déclaré le jury.

Catégorie SchoolKids (6-10 ans)

History of Life on Earth, Clementoni

Des millions d'années de l'histoire de l'humanité sont révélées aux jeunes scientifiques grâce au kit d'expérimentation History of Life on Earth de Clementoni. Les expériences réalisées sont complétées par des contenus numériques via une application pour smartphone et les informations sont illustrées de manière vivante grâce à des éléments VR. Des disciplines telles que la géologie, la paléontologie, l'astronomie et la botanique sont enseignées. « La richesse des expériences et le caractère divertissant du kit sont particulièrement remarquables », apprécient les membres du jury.

Catégorie Teenager & Adults (à partir de 10 ans)

Miika K.I., Franckh-Kosmos

Franckh-Kosmos pose un jalon avec Miika K.I. Les jeunes développeurs amateurs peuvent apprendre au robot à parler, à émettre des sons et à faire des gestes. Grâce à une application, Miika K.I. apprend à exécuter des ordres simples. Un mode d'emploi détaillé fournit en outre des connaissances de base sur l'intelligence artificielle. Le résumé du jury d'experts : « Le concept global, l'intégration dans une bande dessinée ainsi que la possibilité de définir ses propres gestes méritent une grande reconnaissance ».

Catégorie Startup

Paw Patrol AR Tattoos & Stickers, HoloToyz

Les tatouages et autocollants en réalité augmentée Paw Patrol de HoloToyz font des rêves une réalité. Scannés à l'aide d'une application, les adorables chiens policiers Chase, Zuma & Co prennent vie sous forme d'animations 3D. Que ce soit sous forme d'autocollants dans la pièce ou de tatouages sur la peau : en un clin d'oeil, ces personnages pleins d'entrain déambulent dans la chambre d'enfant. « Remarquablement innovant », tel est l'avis du jury d'experts, qui a également souligné de manière positive l'approche prudente des nouvelles technologies et l'application facile à utiliser.

Catégorie Sustainability

Blocs de construction créatifs, BAVVIC

Les Creative Buildings Blocks de BAVVIC peuvent être assemblés à l'aide de raccords en silicone faciles à saisir pour former d'innombrables constructions. En tant que jouets éducatifs MINT avec une approche intégrative, les blocs en bois stimulent l'intérêt pour les relations techniques et sont particulièrement adaptés aux enfants souffrant de troubles de l'intégration sensorielle. Le bois utilisé pour les blocs provient de chutes de la fabrication de cadres de fenêtres et de meubles. « Les blocs de construction se distinguent par un toucher agréable », jugent les membres du jury.

