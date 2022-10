Digital Construction Works annonce la disponibilité de la connectivité JDLink avec la plateforme DCW Integrations





Digital Construction Works (DCW), l'une des principales sociétés d'intégrations et de solutions de logiciels de construction, annonce la disponibilité de JDLink Connectivity, une solution de connectivité sans fil de John Deere au sein de son marketplace « DCW Integrations Platform as a service » (iPaaS).

L'intégration JDLink permet aux données télématiques des machines connectées à John Deere de s'agréger dans la plateforme DCW Integrations pour une utilisation dans des flux de travail, des tableaux de bord et des rapports automatisés. Combinée à d'autres sources de données intégrées, telles que les systèmes de contrôle et de planification des machines, l'intégration fournit un aperçu plus approfondi des activités du site permettant d'optimiser les performances des projets, des machines et des opérateurs.

« Avoir la possibilité d'intégrer JDLink à d'autres produits utilisés dans les projets de construction est un grand pas en avant dans l'avancement des capacités numériques. Nous permettons véritablement la connexion du chantier au office », déclare Jason Hallett, PDG de Digital Construction Works. Il ajoute : « L'automatisation et la disponibilité des données intégrées fournissent de meilleures informations sur les performances et l'état d'avancement du projet dans son ensemble. Cette vue consolidée permet aux clients comme RDO, par exemple, d'avoir une visibilité complète sur l'ensemble de leurs équipements et véhicules de construction. En conséquence, ces organisations peuvent maximiser l'efficacité et la disponibilité et améliorer les flux de travail de communication. »

« Grâce à la possibilité d'intégrer JDLink à d'autres technologies de projet de construction, nous pouvons connecter plusieurs solutions en éliminant le besoin de double saisie d'informations. L'intégration permet des analyses dérivées de données agrégées qui n'étaient auparavant pas possibles sans la plateforme d'intégration DCW », déclare Adam Gilbertson, vice-président de RDO Equipment Co., un vaste réseau international de concessionnaires John Deere. « Nous sommes ravis de l'effet de cette connexion pour les entrepreneurs qui essaient de prendre des décisions améliorant l'efficacité au travail. »

CARACTÉRISTIQUES :

Obtenez l'emplacement de la machine et des données de performance de JDLink

Obtenez des informations sur l'organisation et la flotte de JDLink

Accédez aux informations n'importe où, n'importe quand

AVANTAGES

Visualisez des points de données comme la consommation de carburant et le temps d'inactivité sur un tableau de bord central

Obtenez un aperçu plus approfondi des performances de la machine grâce à une combinaison de points de données de liaison JD avec des informations sur les tâches et des informations provenant des systèmes de contrôle de la machine

Analysez le comportement de l'opérateur grâce à une combinaison de points de données de liaison JD avec les systèmes de contrôle de la machine

Aperçu détaillé de la consommation de carburant et des émissions de CO2 liées aux activités sur site en combinant les données de liaison JD avec les systèmes de contrôle de la machine

Exécutez les opérations quotidiennes en toute simplicité

Digital Construction Works (DCW) sera présent sur le stand Topcon Positioning Systems, Hall A2, Stand 249, au Bauma World Trade Fair, du 24 au 30 octobre à Munich, en Allemagne, au Trade Fair Center Messe München. La société présentera sa plate-forme d'intégrations, sa solution de suivi de la progression de la construction et ses services de surveillance de la construction, ses produits et ses solutions intégrées, qui combinent des capteurs Topcon avec des capteurs IoT d'infrastructure. DCW est une joint-venture entre Topcon Positioning Systems et Bentley Systems.

Bauma est le salon leader mondial des machines de construction, des machines de matériaux de construction, des machines minières, des véhicules de construction et des équipements de construction

À propos de Digital Construction Works, Inc. (DCW) :

Digital Construction Works (DCW) est une société de services et de solutions d'intégration. DCW gère le fardeau et réduit la dette associée à l'intégration de l'écosystème technologique, offrant de la valeur grâce à l'automatisation des flux de travail et à l'expertise des applications qui tient compte des investissements technologiques actuels et prévus. La plateforme d'intégrations DCW orchestre les sources de données et les flux de travail connectés pour générer des informations sur les projets qui aident à fonctionner plus efficacement et de manière plus rentable. DCW fournit également des services de surveillance de la construction, des produits et des solutions intégrées, qui combinent des capteurs Topcon avec des capteurs IoT d'infrastructure. www.digitalconstructionworks.com

Les noms de logos et de marques mentionnés dans les présentes sont les marques déposées ou non déposées de leur propriétaire respectif.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

