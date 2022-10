DTE obtient un contrat de 1,85 million de dollars pour sa solution unique de veille en temps réel sur les métaux liquides avec le site Nordural de Century Aluminium afin de prendre en charge de nouveaux produits à faible émission de carbone





DTE, un leader des solutions de veille dans le secteur des métaux, annonce la signature d'un contrat de 1,85 million de dollars avec Nordural Grundartangi ehf, ("Nordural"), une filiale entièrement détenue par Century Aluminium Company (NASDAQ: CENX) en Islande.

Selon les conditions du contrat, DTE fournira sa solution révolutionnaire d'analyse de la composition chimique en temps réel aux quatre stations d'écrémage de la nouvelle fonderie de billettes à faible émission de carbone. La solution de DTE surveillera la qualité de l'aluminium liquide acheminé des cuves d'électrolyse vers les fours et optimisera la chaîne de valeur en étant capable de diriger la bonne qualité d'aluminium vers le four approprié en fonction du produit final à couler. Nordural bénéficiera d'une capacité de rendement optimale, d'un temps de cycle réduit dans les fours, d'une baisse des émissions et de la consommation d'énergie ainsi que de la suppression des goulots d'étranglement dans la fonderie. La solution entièrement autonome de DTE élimine également le besoin d'intervention manuelle du personnel de l'usine, contribuant ainsi à sa sécurité et réduisant les coûts d'analyse.

La décision de Nordural a été motivée par une solution similaire en cours de test dans la fonderie actuelle. Olafur Arnar Fridriksson, chef de projet de la nouvelle fonderie de billettes chez Nordural, déclare : « Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec DTE. L'équipement testé dans notre fonderie actuelle est très prometteur, c'est pour cette raison que la décision de choisir DTE pour ce projet s'est prise très facilement. DTE est l'un des partenaires stratégiques de Nordural et sa solution sera progressivement mise en oeuvre dans l'ensemble du processus de production. »

Diego Areces, PDG de DTE, déclare : « Je suis très reconnaissant et ravi de cette opportunité qui représente une étape importante pour DTE. Nordural est l'un de nos partenaires stratégiques et continue d'apporter un soutien considérable à DTE. Nous sommes impatients de tenir notre engagement et d'apporter une contribution précieuse au nouveau projet de fonderie de billettes à faible émission de carbone. Par ailleurs, nous continuerons à collaborer et à mettre en oeuvre la solution de DTE tout au long du processus de production de Nordural afin d'optimiser l'efficacité opérationnelle, la résilience et la durabilité. »

La capacité de production de la nouvelle fonderie à valeur ajoutée de Nordural s'élèvera à 150 000 tonnes de billettes. La production devrait démarrer au premier trimestre 2024. Le projet d'expansion permettra également de doubler la capacité de production annuelle d'alliages de fonderie primaires de Grundartangi, qui passera des 60 000 tonnes actuelles à 120 000 tonnes. Cette capacité de production de billettes et d'alliages de fonderie primaires supplémentaire se substituera à la production de lingots de qualité standard, augmentant ainsi les marges sur les produits de Grundartangi. Grâce à l'investissement de 120 millions de dollars, environ 90 emplois pendant la construction et 40 emplois permanents devrait être créés.

La production des nouvelles billettes ainsi que des nouveaux produits de fonderie Natur-Altm est destinée à répondre à la demande croissante des clients européens pour des produits en aluminium à faible teneur en carbone. Grundartangi utilise les ressources énergétiques 100 % renouvelables de l'Islande pour produire de l'aluminium Natur-Altm, qui possède l'une des empreintes carbone les plus faibles au monde. Les billettes et les produits de fonderie Natur-Altm contiennent moins d'un quart de la teneur moyenne en CO? de l'industrie, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs européens les plus soucieux de l'environnement. Les produits Natur-Altm permettent de réduire considérablement l'empreinte carbone des produits finis, un facteur nécessaire sur les marchés hautement concurrentiels des biens de consommation, de l'automobile, de l'emballage et des matériaux de construction.

À propos de DTE

DTE, Unlocking the Future of Metalstm, est la principale société innovante spécialisée dans la veille en temps réel dans le secteur des métaux liquides. La société propose ses services à des clients appartenant à la chaîne de valeur de la production et de la fabrication des métaux, en maximisant la valeur ajoutée, la durabilité, la sécurité et l'efficacité pour toutes les parties concernées.

L'objectif de l'entreprise est de faire progresser l'humanité à l'aide de métaux plus verts, plus sûrs, plus efficaces et de plus grande valeur, en contribuant au défi de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré et en participant à la transformation numérique vers l'Industrie 4.0 grâce à la dernière génération de technologies d'analyse IIoT. DTE offre des débouchés environnementaux et financiers concrets, de l'usine aux transactions commerciales, grâce à des informations prédictives de valeur dérivées des métaux liquides.

IREAStm, la solution unique, connectée et en temps réel permettant d'obtenir des informations à partir des métaux liquides et intégrant parfaitement les technologies de l'information et opérationnelles, combine des analyses de composition chimique des métaux fondus basées sur la spectroscopie d'émission de plasma induit par laser en phase liquide (LP-LIBStm) ainsi que des services de veille numérique sur les métaux et une plateforme d'analyse basée sur l'intelligence artificielle.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.dte.ai.

