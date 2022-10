Pyramid et Carahsoft entrent en partenariat pour apporter l'intelligence décisionnelle aux agences gouvernementales





Pyramid Analytics (Pyramid), un pionnier des plateformes d'intelligence décisionnelle, et Carahsoft Technology Corp., The Trusted Government IT Solutions Provider®, annoncent aujourd'hui un partenariat. En vertu de l'accord, Carahsoft agira en qualité de Master Government Aggregator® de Pyramid Analytics, rendant ainsi la Pyramid Decision Intelligence Platform de la société disponible aux agences gouvernementales au niveau fédéral, étatique et local via des contrats avec les partenaires revendeurs de Carahsoft, NASA Solutions for Enterprise-Wide Procurement (SEWP) V, Information Technology Enterprise Solutions ? Software 2 (ITES-SW2), National Cooperative Purchasing Alliance (NCPA), et OMNIA Partners.

Points clés:

L'intelligence décisionnelle optimisée par l'IA et l'apprentissage machine peut moderniser la fourniture de services publics critiques, y compris les soins de santé, la sécurité intérieure, et la défense sur le segment du marché fédéral américain.

Carahsoft a ajouté la Pyramid Decision Intelligence Platform primée à de nombreux contrats fédéraux existants et fournira une assistance marketing et vente pour générer de la demande sur le marché fédéral, étatique et local, et des institutions d'enseignement supérieur.

Grâce à ce partenariat, Pyramid est représenté par l'équipe de Carahsoft dédiée aux clients et partenaires du secteur public.

L'intelligence décisionnelle est la prochaine innovation analytique du big data

La prochaine grande innovation en analytique est l'intelligence artificielle (IA). Appliquer l'IA à l'ensemble de la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données est ce qui distingue l'intelligence décisionnelle des outils de veille commerciale traditionnels. L'IA abaisse les obstacles de compétence en automatisant les travaux hautement techniques nécessaires pour préparer et analyser les données et créer et partager des rapports et des tableaux de bord.

La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des perspectives axées sur les données pour permettre à chacun de prendre plus rapidement des décisions optimisées. La plateforme Pyramid fournit un accès instantané à toute donnée, permet un libre-service administré automatisé, et répond à tous les besoins analytiques, du plus simple au plus sophistiqué. En combinant de manière unique la préparation des données, l'analyse commerciale, et les sciences des données dans un environnement unique guidé par l'IA, la plateforme Pyramid réduit les coûts et la complexité tout en accélérant la croissance et l'innovation. Ceci permet une approche stratégique, au niveau de toute l'organisation, de la veille et de l'analyse commerciale.

Les solutions de Pyramid sont désormais disponibles via les contrats SEWP V NNG15SC03B et NNG15SC27B, le contrat ITES-SW2 W52P1J-20-D-0042, le contrat NCPA NCPA01-86, et le contrat OMNIA Partners #R191902 de Carahsoft. Pour plus d'informations, contactez l'équipe Pyramid chez Carahsoft au (888) 606-2770 ou à l'adresse [email protected].

Le portefeuille technologique de Carahsoft comprend les meilleures capacités d'IA, d'apprentissage machine et de calcul à haute performance pour aider les agences gouvernementales à connecter les partenaires technologiques et sectoriels à des solutions qui répondent aux besoins de la mission. Pour plus d'informations sur les solutions d'IA et d'apprentissage machine de Carahsoft, visitez www.carahsoft.com/solve/ai-machine-learning.

Citations

Joe Fritsch, directeur des ventes fédérales, Pyramid Analytics:

"Carahsoft présente un bilan éprouvé dans la vente de technologies innovantes aux entités gouvernementales fédérales, étatiques et locales dans l'ensemble des États-Unis. La société possède également une longue histoire dans la formation de solides partenariats avec des leaders technologiques émergents qui aideront Pyramid à atteindre d'importants segments de marché. L'équipe de Pyramid se réjouit à la perspective de nombreuses années de partenariat bénéfique avec Carahsoft et ses partenaires revendeurs pour générer de la valeur pour les clients gouvernementaux."

Edward Walinsky, qui dirige l'équipe Pyramid chez Carahsoft:

"Ce partenariat fournit aux clients gouvernementaux l'opportunité de tirer parti de leurs données commerciales afin de prendre plus rapidement des décisions éclairées. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Pyramid et nos partenaires revendeurs pour fournir une veille et analyse commerciales à nos clients gouvernementaux."

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'analyse. La Pyramid Decision Intelligence Platform primées fournit des perspectives permettant à chacun de prendre plus rapidement des décisions éclairées en fournissant un accès direct à n'importe quelle donnée, en permettant d'un libre-service administré, et en répondant à tous les besoins analytiques dans un environnement non codé. La plateforme Pyramid combine de manière unique la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données dans un seul environnement guidé par l'IA, ce qui réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. Ceci fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'organisation, autour de la veille commerciale et des analyses, des plus simples aux plus complexes. Planifiez une démonstration.

Pyramid Analytics dispose de sièges régionaux dans des centres mondiaux d'innovation et commerciaux, y compris à New York (Pyramid Analytics USA, Inc.), Londres, et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Parmi les investisseurs figurent Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital et Viola Growth. Plus d'informations sur Pyramid Analytics.

À propos de Carahsoft

Carahsoft Technology Corp. est The Trusted Government IT Solutions Provider® qui soutient les organisations du secteur public sur l'ensemble des agences du gouvernement fédéral, étatique et local et les secteurs de l'éducation et des soins de santé. En tant que Master Government Aggregator® pour nos partenaires de vente, nous fournissons des solutions de cybersécurité, multicloud, DevSecOps, métadonnées, intelligence artificielle, open source, expérience et engagement client, et autres. En travaillant avec les revendeurs, les intégrateurs système et les consultants, nos équipes de vente et marketing offrent des produits, services et formations TI de premier plan via des centaines de véhicules de contrat. Rendez-vous sur www.carahsoft.com.

