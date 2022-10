Triangle Communications et Mavenir annoncent le déploiement du premier réseau Rip and Replace de la FCC





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux avec un logiciel nuagique qui fonctionne sur n'importe quel cloud et transforme la façon dont le monde est connecté, a annoncé aujourd'hui le lancement de capacités de réseau convergentes Packet Core, d'accès radio ouvert (Open RAN) et O-RAN entièrement natif du cloud pour Triangle Communications. Ceci permettra d'améliorer et de sécuriser le service aux résidents du Montana.

"Nous sommes ravis de fournir cette solution clé en main complète historique avec tous les produits basés sur des interfaces O-RAN, dont Packet Core, RAN et O-RU ? avec l'ensemble des composants évolutifs jusqu'à la 5G," a déclaré Pardeep Kohli, PDG de Mavenir. "Il est vital que les fournisseurs de services de communications (CSP) d'aujourd'hui réalisent cette transition, pour conserver leur avantage concurrentiel et garantir la sécurité de leurs réseaux de communications critiques."

Triangle Communications transforme entièrement son réseau avec l'aide de Mavenir, dans le cadre du programme Rip and Replace de la Commission fédérale des communications (FCC), qui remplace les équipements et services des fournisseurs représentant une menace pour la sécurité nationale. Le déploiement des capacités de réseau Packet Core, d'accès radio ouvert (Open RAN) et O-RU de Mavenir est le premier réseau de son genre à être aligné sur les exigences inscrites dans le Secure and Trusted Telecommunications act. Mavenir a procédé au remplacement, clé en main, des composants chinois du réseau qui n'avaient pas été approuvés par le gouvernement américain et autres, par l'infrastructure de réseau ouverte de Mavenir, une société basée aux États-Unis. La livraison a été finalisée avant l'obtention du financement du programme Rip and Replace de la FCC, garantissant ainsi un accès sécurisé et fiable aux résidents du Montana.

"Nous avons choisi Mavenir pour ses capacités de réseau Core, Open RAN, O-RU, et pour ses capacités d'intégration des systèmes, afin de satisfaire rapidement les exigences de la FCC en matière de Rip and Replace", a affirmé Craig Gates, PDG de Triangle Communications. "Nous comprenons les défis liés aux travaux dans des zones isolées, telles l'État du Montana. Le réseau de Mavenir était par conséquent le choix idéal pour cette région et clientèle uniques."

À propos de Mavenir

Mavenir construit l'avenir des réseaux et des technologies de pointe pionnières, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur un logiciel qui s'exécute sur n'importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau cloud natif de bout-en-bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation du réseau logiciel pour plus de 250 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés du globe.

www.mavenir.com

À propos de Triangle Communications

Triangle Telephone Cooperative (TTC) est une entreprise détenue par ses membres. La coopérative a été constituée le 24 mars 1953 à Havre, dans le Montana, par des résidents ruraux de la région centrale de cet État.

Nous fournissons des services de télécommunications, dont l'Internet haut débit, ainsi que des lignes téléphoniques locales et longue distance, aux résidents du Montana. Nos abonnés, dont le nombre est supérieur à 17 000, vivent dans des zones appartenant à 16 comtés situées entre la frontière canadienne et celle du Wyoming, sur plus de 23 000 milles carrés. Nous sommes également très fiers de soutenir nos communautés, nos entreprises et les jeunes de notre région grâce à diverses bourses d'études, subventions et prêts, qui contribuent à conserver le caractère prospère de la région.

www.itstriangle.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 15:45 et diffusé par :