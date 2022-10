Sitero élargit son offre avec l'acquisition d'Axiom Mentor





Acquisition ajoute une plateforme technologique aux offres de Sitero, avec des plans pour introduire l'automatisation intelligente dans les secteurs IRB, IBC, IACUC et l'enseignement supérieur

MIAMI, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Sitero a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition d'Axiom, un fournisseur de pointe de solutions de conformité SaaS pour les établissements de l'enseignement supérieur, IRB, IBC et les organismes de recherche clinique et commerciale.

L'acquisition d'Axiom s'inscrit dans la vision de Sitero de fournir des solutions technologiques pour assurer la sécurité et la protection des patients et de la communauté de recherche, en mettant l'accent sur l'éthique, la conformité et l'innovation. La gamme de produits Axiom Mentor permettra à Sitero de tirer parti de sa présence sur le marché et de son expertise dans le domaine pour servir et élargir la clientèle actuelle d'Axiom, tout en unissant ses services complémentaires à une plateforme technologique de pointe.

Sitero est heureux de présenter une suite de produits nouvelle génération, construite avec l'automatisation intelligente, à un secteur aux prises avec des solutions technologiques désuètes.

« Avec une foule de solutions innovantes alignées sur notre vision, la plateforme Axiom Mentor ajoutera une dimension technologique à la proposition de valeur déjà unique de Sitero », a déclaré Sankesh Abbhi, PDG de Sitero. « Cette acquisition souligne l'engagement de Sitero à fournir des solutions innovantes et prédictives, construites avec l'automatisation intelligente, qui visent à changer la façon dont les secteurs IRB, IBC, IACUC et l'enseignement supérieur gèrent leur conformité. »

Donald Bodnar, le PDG d'Axiom, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre Sitero, une entreprise qui partage notre engagement à fournir des solutions innovantes pour garantir à nos clients le plus haut niveau de services et de soutien dans leur entreprise de recherche. Maintenant, en faisant partie de Sitero, nous pouvons aider nos clients en leur fournissant des résultats ancrés dans l'innovation et soutenus par une expertise de domaine. »

La gamme de produits Axiom Mentor sera rebaptisée « Sitero Mentor » et constituera l'offre technologique de Sitero. Sitero Mentor continuera de soutenir la clientèle existante d'Axiom tout en développant des solutions de conformité innovantes pour ses nouveaux clients.

À propos de Sitero - www.sitero.com

Sitero est un leader émergent dans les services cliniques et les solutions logicielles pour l'industrie des sciences de la vie. La société possède de l'expérience dans un large éventail de domaines thérapeutiques, en faisant preuve d'une expertise spécifique dans la fourniture de solutions technologiques innovantes qui permettent à ses clients de se concentrer sur leurs points forts. Depuis les études de la phase initiale jusqu'aux essais cliniques de phase III, l'équipe chevronnée de Sitero fournit des services et une technologie de haut niveau pour assurer la sécurité de toutes les parties prenantes de la communauté de la recherche clinique, en mettant l'accent sur l'éthique, la conformité et l'innovation.

À propos d'Axiom

Axiom Mentor est un fournisseur de modules de recherche en ligne de premier plan. La plateforme technologique Mentor simplifie les flux de travail, y compris les remises d'articles, les examens, les approbations et les rapports après approbation. Mentor économise du temps et de l'argent en réduisant les tâches administratives des chercheurs et la charge de travail du personnel de soutien. Construit par des chercheurs, le système Mentor vous offre une interface intuitive et réactive, configurée en fonction de votre flux de travail et de vos politiques.

