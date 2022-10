CXV GLOBAL ET PANACEA TECHNOLOGIES FUSIONNENT POUR CRÉER UN CHEF DE FILE DES SOLUTIONS D'OPTIMISATION DES ACTIVITÉS LIÉES AUX SCIENCES DE LA VIE





La nouvelle plateforme offre une gamme complète de solutions d'automatisation et de numérisation pour soutenir le cycle de vie complet des produits de technologie pharmaceutique et médicale

Water Street Healthcare Partners engage d'importants capitaux pour poursuivre l'expansion de la plateforme et recrute Brendan McAtamney comme président

Résumé de la nouvelle :

CXV Global, une alliance stratégique composée de Crest Solutions, Xyntek et VistaLink, fusionne les trois entreprises en propriété commune avec Panacea Technologies. La transaction crée un fournisseur mondial de premier plan qui occupe une position unique pour optimiser les opérations liées aux sciences de la vie.

Situation du marché : alors que les entreprises des sciences de la vie développent, fabriquent et distribuent des médicaments, des thérapies émergentes et des technologies médicales de pointe, il est difficile de trouver un fournisseur qui offre des solutions technologiques pour l'ensemble des activités changeantes et de plus en plus complexes qu'elles mènent mondialement.

Cette transaction stratégique transforme cette dynamique en offrant aux entreprises des sciences de la vie un portefeuille complet de solutions innovantes qui automatisent et numérisent leur réseau mondial d'opérations sur l'ensemble du cycle de vie des produits.

Water Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique axé sur le secteur de la santé, a engagé d'importants capitaux pour élargir l'offre mondiale de la nouvelle plateforme et a recruté Brendan McAtamney, ancien PDG d'UDG Healthcare, à titre de président.

CORK, Irlande et PHILADELPHIE, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- CXV Global, une alliance stratégique composée de Crest Solutions, Xyntek Incorporated et VistaLink, des entreprises basées en Europe et aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui qu'elle fusionne les trois entreprises en propriété commune avec Panacea Technologies, dont le siège social se situe à Philadelphie. La transaction crée un chef de file mondial des solutions d'automatisation et de numérisation, qui occupe une position unique pour optimiser les opérations liées aux sciences de la vie.

La fusion de CXV Global et de Panacea crée une combinaison inégalée de technologies et capacités innovantes.

À mesure que les entreprises étendent et améliorent leurs opérations de développement, de fabrication et de distribution de produits allant des médicaments traditionnels aux thérapies émergentes et aux technologies médicales de pointe, il est difficile de trouver un fournisseur capable de répondre à l'ensemble de leurs besoins opérationnels mondiaux. En unissant leurs forces, CXV Global et Panacea Technologies transforment cette dynamique. Ensemble, elles offrent aux entreprises des sciences de la vie un portefeuille complet de technologies et de services professionnels qui maximisent l'efficacité de leurs opérations mondiales tout au long du cycle de vie des produits.

Frank Madden, co-fondateur et PDG de CXV Global, a déclaré :

« Cette transaction stratégique accélère notre expansion et nous permet de répondre aux besoins opérationnels croissants de nos clients. Depuis la création de CXV Global en 2020, Crest, Xyntek et VistaLink ont constaté par eux-mêmes que leurs efforts ont plus d'impact lorsqu'elles servent les clients ensemble. Le regroupement de CXV Global et de Panacea Technologies sous une entreprise en propriété commune renforce notre capacité à optimiser et à soutenir l'ensemble des opérations de nos clients, du développement à la distribution, où et quand ils en ont besoin. »

Abhijit C. Jog, fondateur et PDG de Panacea Technologies, a ajouté :

« La culture de CXV Global et son engagement à servir ses clients sont presque identiques aux nôtres. Nous avons tous deux mis au point de nouvelles technologies et élargi nos capacités à mesure que les besoins de nos clients changent et grandissent. Le regroupement de notre expertise en sciences de la vie et de nos solutions de calibre mondial constitue une prochaine étape naturelle dans la progression de nos travaux. La transaction nous permettra d'apporter une contribution importante aux objectifs de commercialisation de nouvelles thérapies de nos clients. »

Puissante plateforme de capacités combinées

CXV Global et Panacea Technologies offrent une puissante plateforme de technologies et de services professionnels combinés qui optimisent les activités de développement de produits, de fabrication, d'emballage et de distribution dans le domaine des sciences de la vie. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

un portefeuille complet de solutions d'automatisation et de capacités de numérisation innovante englobant la visionique, la sérialisation, la numérisation et l'allocation de ressources dans les sites de recherche et développement et de fabrication ;

un vaste réseau mondial ancré par une forte présence dans deux des plus grands marchés mondiaux des sciences de la vie, l' Europe et les États-Unis ;

des activités de production et un soutien aux projets multisite, multinational et multilingue, fournis 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dans 10 fuseaux horaires ;

un service de proximité assuré par une équipe internationale de plus de 500 employés possédant une expertise technique et d'ingénierie approfondie.

Investisseur stratégique en soins de santé

CXV Global et Panacea Technologies ont également annoncé leur association à Water Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique consacré au domaine médical, pour poursuivre le développement de leur nouvelle offre combinée. Water Street a investi des capitaux importants en vue d'étendre l'empreinte mondiale et les solutions de la nouvelle plateforme.

Nomination du président

En outre, Water Street a fait appel à son réseau industriel pour recruter Brendan McAtamney à titre de président de la nouvelle plateforme. Dirigeant hautement accompli du domaine pharmaceutique, M. McAtamney a récemment pris sa retraite en tant que PDG d'UDG Healthcare, après une illustre carrière chez Abbott Laboratories. Il est actuellement président de Sharp Services et vice-président d'Inizio.

Brendan McAtamney, le nouveau président, a affirmé :

« Je suis ravi de participer à la mise au point d'une solution essentielle, afin de faire progresser le travail critique des entreprises de technologie pharmaceutique et médicale. La combinaison des technologies et des capacités innovantes de CXV Global et de Panacea est inégalée. En travaillant avec leur talentueuse équipe de direction, nous avons une occasion exceptionnelle de faire une différence dans notre industrie. »

Les détails financiers de la transaction et du placement de Water Street n'ont pas été divulgués.

À propos de CXV Global

CXV Global développe et fournit des solutions propriétaires pour automatiser les activités de recherche et développement, de fabrication, d'emballage et de distribution des organisations de sciences de la vie. L'entreprise est née en 2020, lorsque Crest Solutions, Xyntek Incorporated et VistaLink ont formé une alliance stratégique afin de répondre au besoin des clients d'avoir une solution d'automatisation mondiale intégrée. CXV Global opère en Irlande, au Benelux, en Scandinavie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site : cxvglobal.com.

À propos de Panacea Technologies

Panacea Technologies se spécialise dans la fourniture de produits et de services de classe mondiale qui automatisent la fabrication de produits biopharmaceutiques, y compris les thérapies cellulaires et géniques. À sa fondation en 1996, la société a mené la conception de l'automatisation de la plus grande installation de biotechnologie au monde. Reconnue pour son expertise en ingénierie, Panacea a reçu des prix de l'industrie en reconnaissance de son innovation et de son intégration des systèmes. Le siège social de la société est situé à Philadelphie. Pour en savoir, consultez le site : panaceatech.com.

À propos de Water Street Healthcare Partners

Water Street Healthcare Partners est un investisseur stratégique dédié exclusivement au domaine médical. La société est l'un des investisseurs les plus actifs et accomplis du secteur de la santé. Elle a réalisé plus de 150 placements et acquisitions dans le but de créer plus de 35 entreprises de premier plan, lesquelles contribuent à améliorer les soins aux patients, à stimuler l'innovation et à favoriser un système de santé plus efficace. Tout en travaillant en étroite collaboration avec les fondateurs et les équipes de gestion, Water Street tire parti de son expertise et de son réseau de ressources pour soutenir leurs objectifs de croissance. Basée à Chicago, l'équipe de Water Street réunit un mélange unique de cadres de la santé, de professionnels de l'investissement et de spécialistes fonctionnels hautement expérimentés. Pour en savoir plus, consultez le site : waterstreet.com.

