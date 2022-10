ScienceLogic, fournisseur d'analyse d'opérations informatiques, acquiert Zebrium, société d'analyse spécialisée dans l'apprentissage automatique, afin de fournir un aperçu des causes fondamentales des incidents





RESTON, Virginie, 12 octobre 2022 /CNW/ - En vue d'atteindre son objectif de libérer les ressources des équipes informatiques d'entreprise et d'optimiser les expériences numériques, le fournisseur d'analyse d'opérations informatiques et de gestion de services TI infonuagiques hybrides ScienceLogic a fait l'acquisition de Zebrium, une société d'analyse spécialisée dans l'apprentissage automatique, afin de trouver automatiquement la cause fondamentale de problèmes d'application complexes et modernes (c.-à-d. conteneurisés, d'origine infonuagique). Ce partenariat réduit considérablement le temps qu'il faut pour repérer, diagnostiquer et résoudre les problèmes qui ont une incidence sur les services de l'entreprise, réduit les coûts liés aux TI et offre une expérience supérieure aux clients et aux employés.

Selon Gartner, 95 % des nouvelles charges de travail numériques seront déployées sur des plateformes natives infonuagiques d'ici 2025, comparativement à 30 % en 2021, ce qui créera une demande pour des applications avancées d'observabilité et d'analyse des données. Dans un monde où les organisations doivent innover tout en réduisant leurs budgets, la solution combinée ajoute de la valeur pour les investisseurs, les actionnaires, les décideurs et les équipes de TI.

Comment? Grâce à cette acquisition, ScienceLogic combine ses capacités d'analyse des opérations informatiques à la technologie d'analyse des causes fondamentales de Zebrium afin de permettre aux entreprises de comprendre pleinement leur domaine de TI, des dispositifs d'extrémité aux environnements infonuagiques et de logiciels-services. La solution fournit de puissantes analyses fondées sur l'apprentissage automatique qui s'appuient sur des données en temps réel et des données historiques. Elle permet ainsi une compréhension contextuelle de l'incidence du service et de la cause fondamentale des problèmes lorsqu'ils surviennent afin qu'ils puissent être corrigés automatiquement.

Les applications d'observabilité existantes ne font que donner aux techniciens plus de données à filtrer manuellement. Les capacités d'apprentissage automatique de la nouvelle solution combinée permettent au contraire de détecter les problèmes, d'alerter les TI, de traduire le problème en un contexte de service opérationnel et d'aider les techniciens à diagnostiquer et à résoudre les problèmes plus rapidement. La solution réduit sensiblement le temps de correction des problèmes qui sont souvent les plus chronophages à résoudre.

« Nous comprenons que les clients se soucient d'abord de certains éléments essentiels. Il s'agit notamment de donner un sens à une quantité de données considérablement accrue, de maintenir un délai de résolution rapide et de se concentrer sur l'expérience client, a expliqué Mike Nappi, chef des produits de ScienceLogic. Notre acquisition de Zebrium tire son origine de ces mandats clients et découle d'années de conversations avec des partenaires et des clients pour comprendre où résident les lacunes et comment ScienceLogic peut les combler. En combinant nos capacités avec celles de Zebrium, nous créons un tout nouveau niveau d'analyse et d'automatisation pour nos clients. »

Qu'est-ce que cela signifie pour les opérations des TI? Cela se traduit par une réduction drastique du temps et des ressources consacrés à la détermination d'un problème potentiel, à la configuration des systèmes d'alerte des problèmes, et, lorsque ces derniers surviennent, à l'analyse d'importants volumes d'entrées dans l'application et l'infrastructure pour en déterminer la cause fondamentale. Les équipes de TI ont donc plus de temps et de ressources pour se consacrer aux activités génératrices de revenus.

« Ce partenariat signifie que les équipes des opérations TI, de développement et d'exploitation auront la marge de manoeuvre nécessaire pour consacrer temps, énergie et ressources à l'amélioration et au soutien des normes d'infrastructure et d'analyse, tout en réduisant les coûts de TI », a déclaré Ajay Singh, chef de la direction de Zebrium. « Grâce à nos capacités d'apprentissage automatique combinées au contexte de service et à l'automatisation de ScienceLogic, les organisations peuvent grandement réduire le temps qu'elles consacrent à cerner et à régler les problèmes, ce qui leur laisse plus de temps à consacrer aux opérations qui offrent une expérience numérique exceptionnelle aux clients et aux employés. »

« Le Centre d'assistance technique de Cisco (TAC) passe des milliers d'heures chaque mois à analyser les entrées logicielles pour trouver la cause fondamentale des incidents chez les clients », a déclaré Koree Mires, directeur, Global TAC Innovation, Automation and Disruption, Cisco Systems. Nous cherchions depuis de nombreuses années des moyens d'automatiser ce processus. Quand nous avons découvert Zebrium, nous avons été immédiatement impressionnés. Afin de valider son efficacité, nous avons testé l'outil d'analyse des causes fondamentales avec quatre gammes de produits et 192 incidents réels auxquels ont été confrontés des clients. Nous avons été stupéfaits de constater que l'outil avait automatiquement trouvé la cause profonde de l'incident dans 95 % des cas. Nous tirons maintenant parti de la technologie pour accélérer la résolution des incidents des clients et nous continuerons de l'appliquer à d'autres gammes de produits tout au long de l'année. »

