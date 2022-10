Electrobac acquiert Versocet Solutions





MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise Electrobac est fière d'annoncer l'acquisition de Versocet Solutions inc., chef de file en matière de logistique inverse, de traitement, de réparation et de remise à neuf d'appareils mobiles. Grâce au rachat de Versocet Solutions, Electrobac étend ses services à la région de Toronto en y ajoutant un centre de traitement moderne à la fine pointe de la technologie.

« L'acquisition de Versocet Solutions nous permet d'offrir un plus grand éventail de services à nos clients. Nous sommes donc en mesure d'aider les entreprises à déléguer complètement la gestion de leur flotte d'appareils mobiles à des experts », déclare Philip Bénard, fondateur et chef de la direction d'Electrobac.

Créer un partenariat solide et gagnant

Le rachat de Versocet Solutions permet à deux entreprises aux aspirations communes de joindre leurs forces. D'ailleurs, les cadres supérieurs de Versocet Solutions ont intégré l'équipe de direction d'Electrobac à la suite de la finalisation de la transaction.

« Electrobac ne fait pas que soutenir notre mission, elle accélère aussi son accomplissement grâce à l'ampleur de sa base de clients et à la valeur que ses chaînes de partenaires et ses certifications OEM ajoutent », commente Ted Gardham, chef de la direction et fondateur de Versocet Solutions, désormais responsable des opérations chez Electrobac.

Grâce à l'acquisition de Versocet Solutions, Electrobac pourra donc proposer une plus vaste gamme de services et compter sur une équipe ingénieuse en vue de répondre aux besoins des entreprises. Electrobac met également tout en oeuvre afin d'assurer la conformité des appareils de ses clients aux différentes législations et réglementations en vigueur. Pour en savoir davantage, visitez notre site Web.

À propos d'Electrobac

Dès sa création en 2011, Electrobac a consolidé sa présence nationale et établi au coeur de sa mission la protection de la planète en encourageant l'utilisation des principes de l'économie circulaire dans la gestion des appareils électroniques. L'entreprise offre des services complets de gestion du cycle de vie d'appareils mobiles à des entreprises d'envergure ainsi que des services de rapports à des fins de conformité qui incluent une évaluation des répercussions environnementales.

À propos de Versocet Solutions

Versocet Solutions inc. offre des services en matière de logistique inverse, de traitement, de réparation et de remise à neuf d'appareils mobiles. L'entreprise propose également des services d'inventaire et d'exécution, du soutien opérationnel ainsi que de la consultation dans les domaines du sans-fil, de la disposition des biens de TI et des appareils électroniques grand public.

