Le Conseil stratégique des DPI sollicite l'avis du public sur la prochaine édition de la norme nationale sur la confiance et l'identité numériques





OTTAWA, ON, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Le Conseil stratégique des DPI sollicite l'avis du public sur la proposition relative à la deuxième édition de la norme nationale du Canada consacrée aux notions fondamentales de confiance et d'identité numériques.

La norme nationale du Canada, CAN/CIOSC 103-1, Confiance et identité numériques - Première partie : Notions fondamentales, fait actuellement l'objet d'une révision périodique. La deuxième édition proposée comporte les modifications suivantes :

le parachèvement des caractéristiques et des exigences fondamentales associées à la confiance et à l'identité numériques;

l'élargissement de la portée de la norme pour inclure les personnes et les organisations, et l'ajout d'exigences visant à renforcer les relations entre les personnes, mais également les relations entre les personnes et les organisations;

l'ajout de sections consacrées au leadership, à la planification et au soutien pour renforcer l'engagement de la direction envers la confiance et l'identité numériques.

Cette nouvelle édition a été préparée par le comité technique sur la confiance et l'identité numériques du Conseil stratégique des DPI. Ce comité réunit plus de 50 leaders éclairés, décideurs, membres d'organismes de réglementation, chefs d'entreprise, universitaires et représentants de la société civile en provenance de tout le pays. La norme nationale s'inspire des cadres de confiance établis par les politiques publiques comme le profil du secteur public du cadre de confiance pancanadien élaboré par les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral du Canada.

« Les organisations des secteurs public et privé ont d'excellentes raisons de garantir la fiabilité de leurs systèmes numériques et de préserver la confiance au sein des interactions numériques de leurs clients et citoyens. La deuxième édition proposée vise à consigner et à codifier les leçons apprises et les précisions conceptuelles tirées des connaissances et de l'expérience pratique des parties prenantes. Il en résulte un ensemble d'exigences et de définitions solides qui peut faciliter l'élaboration et l'évaluation de programmes consacrés à la confiance et à l'identité numériques jouissant d'une intégrité élevée. »

- Keith Jansa, directeur général, Conseil stratégique des DPI





« Interac s'engage à soutenir l'établissement et la mise à jour régulière des normes nationales pour encourager leur interopérabilité et leur adoption à grande échelle, à réaffirmer l'importance du contrôle personnel et de la protection de la vie privée et à soutenir l'inclusion de toutes les personnes souhaitant participer à l'économie numérique du Canada. En tant que membre du comité technique sur la confiance et l'identité numériques, nous sommes fiers d'avoir passé ces trois derniers mois à travailler sur cette importante mise à jour qui compile les perspectives et l'expertise des secteurs public et privé, ainsi que l'évolution de leurs meilleures pratiques. »

- Debbie Gamble, Responsable en chef, Laboratoires d'innovation et Nouvelles entreprises chez Interac Corp.

Le Conseil stratégique des DPI

Le Conseil stratégique des DPI a pour rôle de fournir une tribune nationale qui regroupe les dirigeants principaux de l'information et les chefs de file en technologie les plus avant-gardistes du Canada dans le but de les mobiliser collectivement autour des priorités numériques communes. À travers les principaux secteurs de l'économie canadienne : public, privé et sans but lucratif, le Conseil met à profit l'expertise et l'action collectives des DPI canadiens pour faire du Canada une nation axée sur le numérique. Le Conseil stratégique des DPI est accrédité par le Conseil canadien des normes et il élabore des normes nationales qui sous-tendent l'économie axée sur les données.

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. Chef de file en matière d'authentification et de sécurité numérique avec sa filiale, 2Keys Corporation, Interac Corp. a les droits exclusifs des services d'identification numérique de SecureKey et met la sécurité au coeur de tout ce qu'elle fait. Grâce à notre expertise de classe mondiale en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude, de gouvernance et d'identité et d'authentification numériques, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Près de 300 institutions financières sont connectées à notre réseau, et les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac défend la culture d'entreprise et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada.

SOURCE CIO Strategy Council

Communiqué envoyé le 22 juillet 2022 à 10:26 et diffusé par :