MediaGo reçoit un Gold Stevie® Award lors des American Business Awards® 2024

SAN FRANCISCO, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- MediaGo, une plateforme de publicité intelligente basée sur l'apprentissage profond qui fait partie de l'unité commerciale de Baidu Global, a remporté un Gold Stevie® Award lors de la 22e édition annuelle des American Business Awards® pour la deuxième année consécutive ? cette fois dans la catégorie Solution marketing/Relations publiques.

Reconnu pour avoir établi une nouvelle norme dans l'industrie en matière de performance et d'efficacité des campagnes, MediaGo s'appuie sur la technologie d'intelligence artificielle (IA) sous-jacente de Baidu et sur des algorithmes d'apprentissage profond pour permettre aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Avec 12 centres d'opérations dans le monde entier, MediaGo a fourni avec succès des services localisés et complets de développement commercial à plus de 10 000 partenaires.

Les American Business Awards sont le principal programme de récompenses décernées aux entreprises aux États-Unis. Toutes les organisations opérant aux États-Unis peuvent soumettre des candidatures ? qu'elles soient publiques ou privées, à but lucratif ou non lucratif, grandes ou petites. Cette année, plus de 3 700 candidatures d'organisations de toutes tailles ont été soumises pour examen.

Lors de l'évaluation de la candidature de MediaGo, les juges des American Business Awards ont noté que « l'utilisation innovante de l'apprentissage profond par MediaGo pour l'optimisation des campagnes publicitaires constitue un progrès important, qui génère des avantages tangibles pour les annonceurs, notamment l'augmentation des taux de conversion et la réduction des coûts par action. Les améliorations importantes apportées à la technologie SmartBid, mises en évidence par des augmentations substantielles de la performance et de l'efficacité des campagnes, établissent une nouvelle norme dans l'industrie. »

Le produit SmartBid de MediaGo est construit sur un réseau neuronal profond de plus d'un milliard de paramètres. En s'appuyant sur l'analyse des big data et sur des algorithmes d'apprentissage profond, le système SmartBid de MediaGo prédit la probabilité de conversion des utilisateurs et ajuste l'offre de base en conséquence. En outre, les capacités de SmartBid s'ajustent automatiquement pour améliorer les performances publicitaires en fonction des données historiques et en temps réel, optimisant ainsi le retour sur investissement des annonceurs.

« Notre produit SmartBid a fait ses preuves en offrant continuellement une valeur substantielle aux annonceurs du monde entier, a déclaré Rena Ren, directrice régionale pour les Amériques de Baidu Global Business Unit. MediaGo s'efforce d'aider les annonceurs à atteindre leurs objectifs grâce à une technologie facile à utiliser et efficace. Le fait d'être reconnu par une organisation de premier plan telle que les American Business Awards réaffirme notre conviction. »

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente appartenant à Baidu Global. S'appuyant sur la technologie d'IA sous-jacente de Baidu et basée sur des algorithmes d'apprentissage profond, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Avec 12 centres opérationnels dans le monde entier, MediaGo a fourni avec succès des services localisés et complets de développement commercial à plus de 10 000 partenaires.

Pour en savoir plus sur MediaGo, rendez-vous sur : https://www.mediago.com/ .

