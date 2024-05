Mercari étend son assistance multilingue (anglais, chinois traditionnel et coréen) sur le web pour les utilisateurs étrangers des services transfrontaliers





TOKYO, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'opérateur japonais de l'application marketplace Mercari, Inc. (ci-après « Mercari ») étend son assistance multilingue sur sa plateforme pour répondre aux divers besoins des utilisateurs étrangers. À compter du 30 avril 2024, certaines pages et certains contenus du site web de « Mercari » sont désormais accessibles en anglais, en chinois traditionnel et en coréen, ce qui permet aux utilisateurs d'acheter des articles plus facilement par l'intermédiaire de services transfrontaliers.

Image : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107675/202404229785/_prw_PI1fl_BC47TFYo.png

Contexte

Dans le cadre de sa stratégie commerciale à moyen terme, Mercari s'est concentré sur la poursuite de l'expansion mondiale, en commençant les ventes transfrontalières en 2019 (*1), et s'efforce de créer une économie circulaire mondiale. En février 2023, Mercari a commencé à renforcer ses partenariats avec les entreprises de e-commerce transfrontalier et a rejoint plus de 60 partenaires (*2).

Conscient de la demande croissante d'assistance multilingue, Mercari a tenu compte des retours des utilisateurs étrangers qui rencontraient des difficultés à naviguer sur le site web exclusivement disponible en japonais et s'est lancé dans une mission visant à améliorer l'expérience utilisateur en traduisant des parties essentielles du service en anglais, en chinois traditionnel et en coréen.

Grâce à l'assistance multilingue, Mercari espère offrir une expérience plus transparente aux utilisateurs étrangers.

L'assistance multilingue améliorée offre les avantages suivants aux utilisateurs étrangers :

? Certaines pages et le contenu du site web de « Mercari » sont disponibles en japonais et en anglais, en japonais et en chinois traditionnel, ou en japonais et en coréen, ce qui facilite la navigation pour les utilisateurs internationaux.

? Les prix des articles sont affichés en double devise sur la page des détails des articles, prenant en charge 26 devises, ce qui simplifie le processus d'achat pour les utilisateurs du monde entier.

Vision pour l'avenir

À l'avenir, Mercari prévoit de continuer à s'engager à rendre ses produits aussi accessibles que possible. En accordant la priorité à la commodité et à la satisfaction de groupes démographiques divers, Mercari vise à favoriser une plus grande circulation et à contribuer à un monde où chacun peut créer une nouvelle valeur.

Notes :

(*1) « Marketplace app Mercari begins crossborder sales to over 100 countries: Overseas Buyers Can Now Purchase Items Using Proxy Service » (L'application de marché Mercari commence les ventes transfrontalières dans plus de 100 pays : les acheteurs à l'étranger peuvent désormais acheter des articles par l'intermédiaire d'un service mandataire) (novembre 2019) https://about.mercari.com/en/press/news/articles/20191115_crossborder-2/

(*2) À partir d'avril 2024

Les utilisateurs situés à l'étranger ne peuvent pas créer de comptes sur Mercari. Le processus d'achat et d'expédition s'effectue par l'intermédiaire de services officiels d'achat par procuration soutenus par Mercari.

La couverture actuelle des traductions varie entre les sites en anglais, en chinois traditionnel et en coréen.

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées.

URL : https://merc.li/KxqzcpRHa

Aperçu de Mercari

Nom de l'entreprise : Mercari, Inc.

Emplacement : Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6118

Principales activités commerciales : Planification, développement et exploitation de l'application marketplace Mercari

Représentant : Shintaro Yamada

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logo et de l'icône Mercari, veuillez consulter la page ci-dessous :

https://about.mercari.com/en/press/press-kit/mercari/

2 mai 2024 à 02:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :