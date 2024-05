Strategic Advisory for Leading Therapeutics Innovation Inc. (SALTI) annonce le lancement d'une nouvelle norme en matière de services-conseils en gestion de la commercialisation des sciences de la vie





NEW YORK, le 2 mai 2024 /CNW/ - Strategic Advisory for Leading Therapeutics Innovation Inc. (SALTI), qui s'apprête à établir une nouvelle norme en matière de services-conseils en sciences de la vie, est fière d'annoncer son lancement officiel. Fondée par Sherif Salti, un éminent chef de file de la transformation numérique au sein du secteur des sciences de la vie, SALTI est particulièrement bien placée pour offrir un partenariat différencié. De par sa conception, l'entreprise, qui mise sur les nombreux antécédents de son fondateur en matière de transformations réussies dans l'ensemble de l'industrie, tirera parti des possibilités émergentes et stimulera des progrès importants dans la commercialisation des sciences de la vie. En s'appuyant sur la vision de son fondateur « Advance Medicine, Transform Lives » (Faire progresser la médecine, transformer des vies), SALTI se compose d'une équipe redoutable possédant, entre autres, une expertise dans l'excellence en matière de lancement, la transformation numérique, les conseils scientifiques et médicaux, et l'analytique avancée.

Réfléchissant à leur partenariat qui, au fil des ans, avait façonné des stratégies transformatrices à l'échelle mondiale dans le cadre de leurs collaborations alors qu'il occupait le poste de vice-président des capacités omnicanales mondiales chez Bristol Myers Squibb, Ray Gomez a ainsi salué les contributions de M. Salti : « Sherif Salti est un chef de file exceptionnel dont l'expertise approfondie et le dévouement inébranlable ont été essentiels à nos initiatives de transformation. En fait, son sens de la stratégie et son souci du détail méticuleux ont permis de relever des défis complexes et d'obtenir des résultats supérieurs. »

Dans une industrie propulsée par l'innovation rapide et les défis complexes, on ne saurait trop insister sur l'importance stratégique des marchés spécialisés. L'oncologie, qui est le principal domaine de coûts médicaux à l'échelle mondiale avec des dépenses prévues de 377 milliards de dollars d'ici 2027, souligne le besoin critique d'expertise spécialisée au sein des organismes des sciences de la vie. Parallèlement, l'essor des entreprises biopharmaceutiques émergentes marque une tendance cruciale de l'industrie. Ces entités agiles et novatrices se retrouvent souvent entravées par l'inertie bureaucratique typique des options de partenariats consultatifs stratégiques traditionnelles de plus grande envergure. Essentielles pour stimuler l'innovation à l'échelle du secteur, elles ont plutôt besoin de partenaires qui reflètent leur agilité et qui peuvent s'adapter rapidement à l'évolution de la dynamique du marché.

SALTI, avec ses équipes ciblées et agiles, est particulièrement bien outillée pour répondre à ces besoins. L'approche de la nouvelle société consistera à fournir des renseignements stratégiques clairs sans les frais généraux lourds des modèles conventionnels, favorisant en outre un environnement où la planification stratégique passe harmonieusement à une exécution percutante.

Sherif Salti donne plus de détails sur la philosophie opérationnelle de l'entreprise : « Notre objectif consiste à améliorer la capacité de nos clients à innover de façon autonome. Nous fournissons la feuille de route et les outils, mais nous cherchons à leur permettre de diriger leurs propres progrès de façon efficace. À cette fin, une feuille de route de SALTI comprendra l'introduction d'accélérateurs de capacité stratégique, des outils et des cadres conçus pour améliorer considérablement l'efficacité et l'efficience des capacités des sciences de la vie, en particulier pour le lancement de nouveaux produits.

Le modèle de partenariat de SALTI se veut distinct dans son objectif d'aider les clients à intégrer les capacités stratégiques. « Nous mettons l'accent sur la collaboration, et non sur l'autopromotion. Nous veillons à ce que nos clients, les véritables pionniers du changement, soient à l'avant-garde, a affirmé M. Salti. La véritable création de valeur réside en soi. Ce qui rend notre approche unique, c'est la croissance stratégique interne durable que nous encourageons pour nos clients. »

À propos de SALTI

Société d'experts-conseils en gestion, Strategic Advisory for Leading Therapeutics Innovation Inc. (SALTI) se consacre à l'industrie des sciences de la vie, se spécialisant dans la transformation commerciale, la mise en oeuvre de l'excellence du lancement et l'évolution des modèles de mobilisation de la clientèle.

Personne-ressource pour les médias :

Personne-ressource auprès des investisseurs :

