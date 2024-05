Le vice-premier ministre des Émirats arabes unis a prononcé le discours de clôture à l'université UCAM dans le cadre du master en action humanitaire durable DIHAD





Son Altesse Royale Saif bin Zayed Al Nahyan a présenté ses meilleurs voeux aux 63 diplômés de 50 nationalités : « être les meilleurs ambassadeurs de l'humanité, en illuminant les chemins de l'espoir vers un avenir plus humanitaire ».

MURCIE, Espagne, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'Universidad Católica de Murcia (UCAM) et la fondation DIHAD (Dubai International Humanitarian Aid and Development) ont récemment célébré la cérémonie de remise des diplômes des deux premières promotions du master en action humanitaire durable . Ce programme novateur, qui bénéficie du soutien et du parrainage de la Fondation Ahmad bin Zayed Al Nahyan et d'INDEX Holding, combine des méthodes d'enseignement en ligne et sur place. Au cours de ses deux premières éditions, il a formé 63 étudiants de 50 nationalités différentes : Syrie, Nigeria, Irak, Émirats arabes unis, Égypte, Gambie, Malawi, Roumanie, France, Soudan, Ghana, Lesotho, Éthiopie, Sud-Soudan, Algérie, Kenya, Colombie, Panama et Bangladesh, entre autres.

La cérémonie était présidée par Son Altesse Royale Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires intérieures des Émirats arabes unis, Abdulsalam AlMadani, président d'INDEX Holding et de la Fondation DIHAD, et José Luis Mendoza García, directeur général des relations institutionnelles de l'UCAM, qui était accompagné de Gonzalo Wandosell, doyen de la faculté d'économie et de commerce de l'UCAM et du DIHAD Humanitarian College.

L'un des moments les plus émouvants de l'événement a été la remise par José Luis Mendoza de la plaque et du diplôme de l'UCAM à Saif bin Zayed Al Nahyan, l'accréditant en tant que professeur extraordinaire en action humanitaire durable,en reconnaissance de son soutien et de sa contribution au programme.

Former des leaders pour les organisations internationales

Le master en action humanitaire durable est un programme unique, où les étudiants sont formés par un corps enseignant multinational doté d'une vaste expérience et bénéficient d'opportunités de mise en réseau avec des organisations humanitaires grâce à la Fondation DIHAD, une fédération qui rassemble plus de 600 ONG dans le monde.

Le programme est conçu pour initier les étudiants aux dernières innovations et technologies dans le domaine humanitaire, leur permettant ainsi de poursuivre leur carrière dans ce secteur. Cette remise de diplôme marque une étape importante dans la vie de ces étudiants, qui sont désormais préparés à mettre en oeuvre, améliorer et concevoir des projets et programmes humanitaires dans une perspective durable, ainsi qu'à diriger des organisations internationales.

