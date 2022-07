Dialogue Technologies de la Santé diffusera le 10 août prochain ses résultats du deuxième trimestre de 2022





MONTRÉAL, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la plus importante plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2022 le mercredi 10 août 2022 à 16 h 30 (HE). Dialogue tiendra ensuite un webinaire vidéo Zoom en direct à 8 h (HE) le jeudi 11 août 2022, animé par Cherif Habib, président-directeur général, et Navaid Mansuri, chef de la direction financière. Une période de questions suivra la mise à jour de la Société.

Détails de l'événement

Date : Jeudi 11 août 2022

Heure : 8 h (HE)

Lien : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ukmKdl_qR1e2erpx7B7AhA

Un lien vers l'événement en direct sera disponible sur la page Événements et présentations du site web de Dialogue. Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant l'événement afin de disposer du temps nécessaire au téléchargement du logiciel Zoom qui pourrait être requis pour écouter l'événement. Les auditeurs qui préfèrent se connecter par téléphone peuvent le faire en accédant au même lien web et les détails de la connexion seront fournis par courriel lors de l'inscription. Un enregistrement sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct.

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à coeur la santé et le bien-être de leurs employé(e)s, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

