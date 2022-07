Services financiers Innovation CIBC offre un financement de la croissance de 40 millions de livres sterling à une société de technologie financière Smart pour accélérer sa croissance et ses acquisitions





Services financiers Innovation CIBC a le plaisir d'annoncer un financement en capital de croissance de 40 millions de livres sterling pour la société Smart, de Londres, un chef de file dans le domaine des technologies pour la retraite. Smart utilisera le capital pour accroître la croissance de son marché, accélérer le lancement de produits stratégiques et effectuer des acquisitions.

Smart a été lancée en 2015 dans le but de simplifier l'inscription automatique et l'administration des régimes de retraite pour les entreprises et leurs employés. Depuis, la société a pris de l'expansion et travaille avec des institutions financières et des gouvernements partout dans le monde, notamment grâce à sa plateforme technologique de base Keystone.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Services financiers Innovation CIBC pour soutenir Smart et pour nous aider à accélérer nos ambitions de croissance à court terme, à accroître notre présence sur les marchés de base et à déployer des initiatives de produits visant à transformer la retraite à l'échelle mondiale, a déclaré Eoin Corcoran, chef des services financiers de Smart. Notre technologie aide déjà plus d'un million de personnes à épargner et à planifier leur retraite. Nous exerçons nos activités sur quatre continents, et nos plans de croissance nous mèneront bientôt à avoir plus de 10 millions d'utilisateurs. Notre société est particulièrement bien placée pour tirer parti du marché mondial de l'épargne-retraite de 62 billions de dollars, et cette installation renforcera notre capacité à le faire. »

« Nous sommes très heureux de soutenir Smart, qui continue d'offrir des technologies de retraite aux épargnants partout dans le monde, en partenariat avec les organismes de services financiers, les gouvernements et les assemblées législatives des États, a déclaré Sean Duffy, directeur général du bureau de Londres, Royaume-Uni, de Services financiers Innovation CIBC. Smart et son équipe ont fourni des solutions à plus de 100 000 sociétés et nous sommes impatients de participer à leur processus de croissance pour le développement de nouveaux produits stratégiques. »

Smart est également soutenue par Legal & General, J.P. Morgan, Link Group, Natixis, Barclays, Chrysalis Investments, DWS Group et Fidelity International Strategic Ventures.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Smart

Smart est un fournisseur mondial de plateformes technologiques d'épargne et de placement. Sa mission consiste à transformer la retraite, l'épargne et le bien-être financier partout dans le monde. Smart a des partenariats avec des gouvernements et des institutions financières (notamment des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des banques et des conseillers financiers) pour offrir des solutions d'épargne-retraite et de revenu de retraite qui sont numériques, sur mesure et rentables. En plus du Royaume-Uni, Smart exerce ses activités aux États-Unis, en Europe, en Australie et au Moyen-Orient et compte plus d'un million d'épargnants qui confient plus de 4 milliards de livres sterling à la plateforme.

Smart soutient ses clients grâce à une équipe mondiale de 750 membres.

Legal & General, J.P. Morgan, Link Group, Barclays, Natixis Investment Managers, Chrysalis Investments, DWS Group et Fidelity International Strategic Ventures sont tous des investisseurs.

Pour obtenir d'autres renseignements, consultez le www.smart.co.

