AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Boissonnault fera une annonce concernant des infrastructures pour véhicules électriques en Alberta à l'occasion de la #SemaineDuVe au Canada

Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et...

Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, fera une annonce au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, en appui à des infrastructures de recharge pour véhicules...

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Andy Fillmore, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce visant à soutenir des projets d'infrastructures de...