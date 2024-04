Wanhua Chemical inaugure son centre de R&D de Barcelone et dévoile son objectif et son engagement en Europe et au-delà





BARCELONE, Espagne, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le centre de R&D de Barcelone (« le centre ») de Wanhua Chemical (SHA:600309 ; « l'entreprise »), situé à Cornella de Llobregat, a officiellement ouvert ses portes. Il s'agit d'une mesure clé prise par l'entreprise pour faire progresser sa présence en Europe et au-delà, en répondant plus rapidement aux besoins des clients en aval et en renforçant les efforts en matière de recherche scientifique et d'innovation en collaboration.

« Chez Wanhua Chemical, nous avons toujours fait de l'innovation technologique notre compétence principale. L'ouverture du centre de R&D de Barcelone symbolise notre engagement continu à fournir des produits de haute qualité et à répondre aux besoins des clients. Nous aspirons à nous engager avec l'industrie dans un esprit d'ouverture, en collaborant pour stimuler l'innovation et ouvrir la voie au développement durable », a déclaré le Dr Hua, vice-président exécutif de Wanhua Chemical.

Le centre sera prêt à répondre rapidement aux besoins des clients en aval, en offrant des consultations techniques expertes sur un éventail de sujets, notamment les performances des produits, les méthodes d'application et la sélection des matières premières. Cela permettra de personnaliser les solutions pour répondre aux besoins et aux défis spécifiques de ses clients, de faciliter le développement et la validation de nouveaux produits, d'apporter une assistance technique et rapide aux problèmes de qualité et de suivre le rythme des progrès technologiques dans l'industrie grâce à la recherche et à l'innovation.

Le centre de R&D de Barcelone, une mesure essentielle de l'entreprise afin de faire progresser la durabilité, dévoile également ses orientations en matière de recherche et de développement, qui comprennent des études sur les technologies de chimie verte, l'utilisation des énergies renouvelables, l'économie circulaire et l'utilisation des déchets, ainsi que le développement de produits durables, tout en s'engageant activement dans des initiatives de coopération internationale et d'établissement de normes. Actuellement, le centre a établi des liens avec les principales forces de recherche locales, notamment l'université de Barcelone, l'université polytechnique de Catalogne, l'université autonome de Catalogne, l'Institut de recherche chimique de Catalogne et la Normalisation espagnole, avec des projets visant à accélérer la recherche sur des projets conjoints, l'échange de talents et la facilitation du transfert de technologie.

En outre, le centre aidera l'entreprise à fournir une assistance et des services techniques aux clients en aval dans le domaine de la chimie fine et des matériaux. Il collaborera avec des institutions de recherche et des universités de premier plan pour un développement innovant, en tirant pleinement parti des ressources et de l'expertise scientifiques externes pour stimuler l'innovation et améliorer la compétitivité. Simultanément, il servira de place forte de l'entreprise en Europe pour attirer des talents, en particulier des régions hispanophones, afin de soutenir le développement du marché latino-américain.

Barcelone est le deuxième centre de R&D de Wanhua en Europe. Le centre de R&D de Gödöll? en Hongrie se concentre sur l'industrie du polyuréthane, tandis que le centre de Barcelone se concentrera davantage sur les collaborations commerciales dans les industries de la chimie fine et des matériaux, telles que les revêtements, les adhésifs et les plastiques techniques, ainsi que sur la coopération en matière de R&D avec des entités locales dans le domaine des énergies renouvelables, du captage et du recyclage du carbone, de la biosynthèse et des matériaux d'origine biologique. Sa proximité avec l'Europe de l'Ouest et la Méditerranée renforce non seulement le soutien à ces régions, mais contribue également aux efforts de développement en Afrique du Nord et en Amérique latine.

Les deux centres renforcent leurs capacités respectives en ce qui concerne les industries en aval sur lesquelles ils se concentrent, les zones géographiques qu'ils desservent et les voies qu'ils empruntent en direction d'un développement collaboratif, contribuant ainsi de manière significative au développement des opérations internationales de Wanhua.

L'avantage géographique unique de Barcelone en fait une passerelle vers l'Europe, un pôle d'innovation régional et un centre essentiel pour l'industrie chimique des saveurs et des parfums à l'échelle mondiale. Il accueille également plusieurs institutions de recherche de premier plan, telles que l'ICIQ et l'Institut des sciences et technologies de Barcelone, ce qui en fait un lieu idéal pour permettre à Wanhua de présenter ses avancées technologiques et ses produits à ses clients et partenaires d'Europe centrale et de l'Ouest.

Avec la décision stratégique de créer le centre de R&D de Barcelone, Wanhua continuera à jouer un rôle actif, en mettant l'accent sur son engagement en faveur de l'innovation et du développement durable.

26 avril 2024 à 03:34

