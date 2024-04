Astronergy a amélioré ses produits résidentiels phares de 460 W avec des conceptions plus écologiques





HANGZHOU, Chine, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Soucieuse de proposer à ses clients des produits moins nocifs pour l'environnement et plus favorables à la production d'énergie durable, Astronergy a modernisé ses produits résidentiels ASTRO N7s avec des designs moins redondants, ce qui devrait rendre le produit exceptionnel sur le marché solaire résidentiel grâce à sa puissance élevée de 460 W, à son rendement de conversion élevé de 23 % et à l'utilisation de matériaux beaucoup plus respectueux de l'environnement.

Depuis le premier lancement en juin 2023, les performances exceptionnelles des panneaux solaires résidentiels ASTRO N7s TOPCon de type n ont acquis une grande réputation grâce à leurs performances accrues sur les marchés des produits résidentiels et à leurs caractéristiques plus écologiques, à savoir moins de pâte d'argent et moins de matériaux nocifs. Au début de l'année, Astronergy a expédié les premiers produits ASTRO N7s de plus de 43 MW sur le marché européen, et d'autres commandes sont en cours de fabrication.

En s'appuyant sur la technologie des cellules solaires TOPCon 4.0, développée de manière indépendante, Astronergy insiste sur le fait que sa conception doit être moins nocive pour l'environnement, tout en étant bénéfique pour l'utilisation des scénarios résidentiels dans le cadre de la nouvelle amélioration.

Pour ses panneaux de moins de 2 mètres carrés, Astronergy a supprimé toutes les lignes de grille en forme de harpon dans les coins de chaque cellule solaire, ce qui permet au produit d'avoir un aspect noir brillant très esthétique tout en utilisant plus de 20 % de pâte d'argent en moins dans la fabrication.

De plus, grâce à la température plus basse du processus, à l'utilisation réduite de plomb et à l'absence de composés organiques volatils (COV) au cours du processus de fabrication ZBB-TF des produits N7s, Astronergy a permis aux produits d'être plus performants tout en protégeant notre planète, ce qui met en évidence la caractéristique écologique du produit.

Dans l'ensemble, avec une puissance de 460 W et un rendement de conversion de 23 %, les nouveaux produits ASTRO N7s, plus écologiques et plus esthétiques, peuvent générer une puissance de 20 à 45 W plus écologique que les produits PERC et TOPCon de même taille, ce qui permet de réduire le cycle de récupération des émissions de carbone du produit d'environ 26 %.

En tant qu'entreprise responsable, Astronergy s'efforce de permettre à un plus grand nombre d'habitants de bénéficier d'une énergie plus respectueuse de l'environnement et de faire en sorte que les produits à usage domestique réduisent d'abord les émissions de carbone. À l'avenir, des produits plus écologiques tels que les ASTRO N7s durables devraient faire l'objet d'un plus grand nombre de scénarios. Dans le cadre du processus de transition énergétique mondial menant à un avenir neutre en carbone, les produits devraient être conçus durablement comme le N7s avec espoir pour l'avenir.

