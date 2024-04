OpenGate Capital complète la vente de SMAC





OpenGate Capital (« OpenGate »), une société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui avoir complété la vente de la société SMAC, un fournisseur de systèmes d'étanchéité et d'enveloppes de bâtiment, à la Compagnie Financière Jousset (« CFJ ») et à l'équipe de direction de SMAC. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

SMAC a été fondée en 1884 et est devenue un leader sur le marché français de l'étanchéité et des façades. OpenGate a acquis l'entreprise en 2019 auprès du Groupe Colas, une filiale de Bouygues SA.

Après la scission et la stabilisation de SMAC au cours de la première année d'investissement, OpenGate a adopté une approche en trois volets pour vendre les secteurs d'activité axés sur la fabrication (« Industrie ») en 2020 et 2021 et a obtenu les résultats suivants :

Mars 2021 : Axter (activité membranes) a été vendue à IKO

Avril 2021 : Skydôme (activité solutions d'éclairement zénithal) a été vendue à Kingspan

Janvier 2022 : Résipoly (activité résines) a été vendue à MAPEI

Après la cession des secteurs d'activité d'Industrie, SMAC a pu se concentrer sur son coeur de métier « Travaux » (installation), dont le BAIIDA était à l'équilibre lors de l'acquisition et qui, grâce à la mise en oeuvre d'initiatives opérationnelles clés, a dépassé les 32 millions d'euros à la fin de 2023.

« SMAC est un excellent exemple de notre stratégie hautement collaborative en matière d'origination, de gestion et d'exploitation », a déclaré Julien Lagrèze, associé et responsable de la région Europe chez OpenGate. « Je tiens à remercier notre équipe fusions et acquisitions menée par Fabien Marcantetti, directeur général, Xavier Lambert, principal, et Damien Faujour, associé principal, ainsi que notre équipe Opérations menée par Marc Veillas, directeur général, et Stéphane Feldmann, principal. Je tiens également à saluer la contribution inestimable de l'équipe de direction de SMAC pour les efforts qu'elle a déployés en vue d'un redressement complet de l'entreprise. Nous sommes impatients de voir la croissance continue de SMAC alors qu'elle entame son prochain chapitre avec CFJ. »

Franck Davoine, PDG de SMAC, a confié pour sa part : « Je tiens à remercier OpenGate Capital pour leur confiance et le soutien qu'ils nous ont apporté depuis 2019 et tout au long de l'évolution de SMAC vers un modèle d'entreprise solide, rentable et responsable. Au fil des ans, les équipes d'OpenGate ont travaillé à nos côtés et ont contribué à la réalisation de nos objectifs stratégiques et, en fin de compte, à notre création de valeur globale. Notre ambition est de continuer à adapter nos services pour répondre aux attentes changeantes de nos clients, tout en accélérant notre position sur les marchés en croissance. Nous nous concentrons particulièrement sur les projets de construction respectueux de l'environnement qui jouent un rôle clé dans la prévention du réchauffement climatique ? un domaine dans lequel SMAC est un acteur de premier plan. Les perspectives de croissance dynamique de SMAC sont mises en évidence par nos projets d'embauche de personnes désireuses de participer à la transition énergétique et de façonner l'avenir des enveloppes de bâtiments à haute efficacité énergétique. »

Frédéric Jousset, fondateur de CFJ, a ajouté : « CFJ est fière de s'associer à un leader et un innovateur qui travaille depuis 140 ans dans l'industrie. Avec une histoire qui couvre plus de trois siècles, deux guerres et une pandémie mondiale, SMAC a su faire preuve d'une résilience exceptionnelle grâce à la force de son capital humain, à son expertise technique approfondie et à la réputation dont elle jouit auprès de ses pairs en matière de sécurité, de qualité et de fiabilité. En continuant d'aller de l'avant, nous nous dirigeons vers la réalisation de notre ambition ainsi que celle de l'équipe de direction du groupe, à savoir atteindre un chiffre d'affaires d'un milliard. »

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la valeur par le biais de la croissance, de l'innovation ainsi que les améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, OpenGate Capital, dont le siège social est situé à Los Angeles, possède des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles nécessaires pour acquérir, faire évoluer, gérer, construire et mener sur une plus grande échelle des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital a procédé à l?acquisition de 40 plateformes en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter le site www.opengatecapital.com.

À propos de CFJ

CFJ est une société de portefeuille d'investissement appartenant à Frédéric Jousset et se consacrant au capital-investissement. Basée au Luxembourg, CFJ investit ses propres capitaux dans des sociétés industrielles, de services ou technologiques avec des fondamentaux solides et un fort potentiel de croissance.

CFJ collabore étroitement avec chaque équipe de direction pour soutenir sa vision et ses projets ambitieux.

La société ambitionne de créer de la valeur tout en exerçant un impact humain et environnemental positif via des capitaux à long terme, ainsi qu'un soutien stratégique et opérationnel approfondi aux sociétés de son portefeuille.

25 avril 2024 à 17:05

