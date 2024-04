Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company a participé au Sommet mondial de l'énergie du futur et a annoncé son plan d'investissement industriel





Du 15 au 20 avril 2024, des représentants du gouvernement provincial chinois de Gansu et du gouvernement municipal de Jiuquan ont participé au Sommet mondial de l'énergie du futur à Abou Dabi, visitant également Dubaï et l'Arabie saoudite. Au cours de cette période, Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company a signé des contrats avec plusieurs acheteurs internationaux de produits solaires, ouvrant ainsi de nouveaux canaux de vente internationaux pour les entreprises chinoises de nouvelles énergies photovoltaïques.

Le chef de la province de Gansu et le maire de Jiuquan ont assisté à la cérémonie de signature à Dubaï. Lors de la cérémonie de signature, Xian Xiaoli, présidente de Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company, a déclaré : « "Écologie et prospérité ensemble" est l'objectif de développement de Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company, et "Priorité à la technologie et à la qualité" est la norme à laquelle Hengyuan Dongli adhère en explorant les marchés nationaux et internationaux. »

Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company a répondu à l'appel stratégique de la Chine "Pic des émissions de carbone et neutralité carbone. » Le projet de base de modules photovoltaïques de 6 GW qu'elle a investi dans la ville de Jiuquan couvre une superficie de 152 mu, avec un investissement d'environ 4 milliards de yuans RMB (environ 553 millions USD), dont la ligne de production de 2,4 GW a été achevée et mise en service. Les autres lignes de production sont en cours de construction. L'entreprise prévoit d'investir dans un projet supplémentaire de base de batteries à haut rendement de 5 GW, couvrant une superficie d'environ 240 mu, avec un investissement d'environ 4 milliards de yuans RMB (environ 553 millions USD). Afin de former une chaîne industrielle de fabrication d'équipements d'énergie nouvelle en boucle fermée à Hengyuan et de construire un parc de démonstration de fabrication d'équipements d'énergie nouvelle, l'entreprise prévoit de construire une usine d'onduleurs, une usine de supports photovoltaïques et une usine de fils et de câbles dans une phase ultérieure, couvrant une superficie d'environ 160 mu et investissant environ 2 milliards de yuans.

L'activité Hengyuan Photovoltaic Module se concentre sur une puissance de sortie élevée et une fiabilité extrême et s'engage à réduire le coût global du système et à améliorer les revenus des investisseurs. Elle adopte les derniers équipements de ligne de production intelligente à haut rendement pour répondre aux diverses spécifications des produits tels que les modèles 182 et 210. Elle a établi une coopération approfondie avec de nombreuses entreprises de renom au niveau national et international afin de promouvoir conjointement la R&D et l'application de nouvelles technologies énergétiques. Elle a en outre fondé à Jiuquan, dans la province de Gansu, un institut de recherche sur les technologies des nouvelles énergies, dirigé par une équipe d'experts nationaux et d'universitaires chinois, qui se concentre sur l'investissement dans le domaine de la recherche et du développement de nouvelles technologies de l'énergie. Cela permettra d'assurer la mise à niveau et l'itération continues des technologies industrielles des entreprises et de promouvoir le développement rapide des industries des nouvelles énergies dans les régions locales et même occidentales avec des services.

Tel est le résultat de la vision de développement de Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company dans le domaine des nouvelles énergies photovoltaïques, basée sur la partie occidentale de la Chine, desservant l'ensemble du pays et faisant face à l'Asie centrale et même au marché mondial.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 avril 2024 à 00:40

