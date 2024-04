Hyosung TNC présente un nouveau paradigme grâce à la production de bio-BDO durables.

Hyosung TNC fait des progrès importants vers un avenir durable en se concentrant sur la production de BDO bio durables. Le butanediol (BDO) joue un rôle crucial en tant que matériau chimique non seulement dans la production de fibres spandex comme le...

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, tiendront une conférence de presse pour mettre en lumière les engagements pris dans le budget...

OpenGate Capital (« OpenGate »), une société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui avoir complété la vente de la société SMAC, un fournisseur de systèmes d'étanchéité et d'enveloppes de bâtiment, à la Compagnie Financière...